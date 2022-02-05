/677367/مرتضى-منصور-يعرض-فيديو-لاعتداء-احمد-سليمان-على-أمن-الزمالك

شن المستشار مرتصى منصور، رئيس نادي الزمالك، هجوما حادا على المستشار احمد سليمان، حيث قام بعرض فيديو له وهو يعنتى على أمن النادي بالأيدي ومن ثم اقتحم البوابة الرئيسية.

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جاء ذلك خلال لقاءه ب برنامج "في الجول" تقديم الأعلامي علامي كريم أبو حسين المذاع على قناة الحدث، مضيفا:” سليمان قام بالاعتداء على جماهير نادي الزمالك وقاله انه مايشرفوش يكون في النادي.. وعايز يبقى رئيس للنادي .. طب ازاي”.

واكمل مرتضة منصور هجومه على سليمان قائلا:” أحمد سليمان هرب أبنه بره مصر بعد ما قتل واحد وأبن أخته شال الليلة”.

واستنكر مرتضى منصور ان يكون احمد سليمان رئيسا للنادي الزمالك”.

مرتضى منصور يعرض فيديو لاعتداء احمد سليمان على أمن الزمالك

وهاجم مرتضى منصور الذين يطالبو بالتبرع لنادي الزمالك منوها:” للي بيشحت لنادي الزمالك وصمة عار والزمالك فيه فلوس كتيرة".

وواصل المستشار مرتضى منصور :" نادي الزمالك غني بجماهيرة وأعضائه ومينفعش نشحت وإحنا أغنيا ولو رجعتوا ممدوح عباس واللي بيدعمهم براحتكم".

وأكمل مرتضى منصور :"ممدوح عباس عاوز يرجع الخراب الجديد للزمالك بنجاح قائمة، والنادي كان محتل من اللجان بعد ما مشيت.. متابعا:” عايزين ترجعو البلطجية اللي كانت في النادي “.

ووشن المستشار مرتضى منصور هجوما حادا على الاعلامي مدحت شلبي قائلا:" كنت بكلم مدحت شلبي عشان ارد على الاشاعات قالي هبعتلك ورقة ترد منها ورفضت وقولتله ليه هو انا لساني مقطوع”.

وتابع المستشار مرتضى منصور:" انت تقدر تبعت ورقة للكابتن محمود الخطيب يتكلم منها ... ما تقدرش".

مرتضى منصور يشن هجوما على مدحت شلبي:«عملت معايا اللي ماقدرتش تعمله مع الخطيب»

وأكمل المستشار مرتضى منصور:" اتمنعت من الظهور على قناة الزمالك وانا رئيسها.. ومنعي من الظهور الإعلامي جريمة في حق الرياضة المصرية.