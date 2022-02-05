مرتضى منصور: هاني شكري شرد ولادنا.. وأشتكاني في الأمم المتحدة بأني شخص عنصري

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قال المستشار مرتضى مصنور رئيس نادي الزمالك، أن هاني شكري عضو مجلس ادارة الزمالك السابق، قد تقدم بشكوى ضده في الامم بأنه شخص عنصري".

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه عبر برنامج الحدث اليوم تقديم الإعلامي أحمد شريف المذاع على قناة الحدث اليوم، مضيفا:" نا بحترم المسلم والمسيحي ومش شخص عنصري زي ما هاني شكري بيقول". وووجه كل متر في النادي فيه اسمي .. ومش محتاج مبنى باسمي".

مرتضى منصور يشن هجوما على مرتضى منصور

وخلال الحلقة قام مرتضى منصور بعرض فيديو لأحمد سليمان وهو يعتدي على الأمن بالأيدي بسبب الكارنيه".

واكمل مرتضى منصور :" أحمد سليمان هرب أبنه بره مصر بعد ما قتل واحد وأبن أخته شال الليلة".

وهاجم مرتضى منصور الذين يطالبو بالتبرع لنادي الزمالك منوها:” للي بيشحت لنادي الزمالك وصمة عار والزمالك فيه فلوس كتيرة".

وواصل المستشار مرتضى منصور :" نادي الزمالك غني بجماهيرة وأعضائه ومينفعش نشحت وإحنا أغنيا ولو رجعتوا ممدوح عباس واللي بيدعمهم براحتكم".

وقت مرتضى منصور :"ممدوح عباس عاوز يرجع الخراب الجديد للزمالك بنجاح قائمة، والنادي كان محتل من اللجان بعد ما مشيت.. متابعا:” عايزين ترجعو البلطجية اللي كانت في النادي “.

وشن المستشار مرتضى منصور هجوما حادا على الاعلامي مدحت شلبي قائلا:" كنت بكلم مدحت شلبي عشان ارد على الاشاعات قالي هبعتلك ورقة ترد منها ورفضت وقولتله ليه هو انا لساني مقطوع”.

وتابع المستشار مرتضى منصور:" انت تقدر تبعت ورقة للكابتن محمود الخطيب يتكلم منها ... ما تقدرش".

مرتضى منصور يشن هجوما على مدحت شلبي:«عملت معايا اللي ماقدرتش تعمله مع الخطيب»

وأكمل المستشار مرتضى منصور:" اتمنعت من الظهور على قناة الزمالك وانا رئيسها.. ومنعي من الظهور الإعلامي جريمة في حق الرياضة المصرية.