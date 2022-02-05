/677365/مرتضي-منصور-نوال-السعداوي-دي-كانت-ملحدة-انا-عارفها-والكلام-ده-على-مسئوليتي

هاجم المستشار مرتضى منصور، هاني شكري عضو مجلس ادارة الزمالك السابق، قائلا:” انت يا هاني شكري عايز تبقى رئيس نادي الزمالك! .

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه ب برنامج "في الجول" تقديم الأعلامي علامي كريم أبو حسين المذاع على قناة الحدث، مضيفا:” هاني شكري دفع لأيمن حفني 400 ألف جنية وبعد كدا بيطالب بيهم بشكوى رسمي”.

مرتضي منصور: نوال السعداوي دي كانت ملحدة انا عارفها والكلام ده على مسئوليتي

وأكمل مرتضى منصور:” هاني شكري حصل على مليون و850 ألف جنية بالفوائد مقابل دفع 400 ألف جنية لأيمن حفني.. وهاني شكري هو اللي انتج ابلة فاهيته للسخرية من الزمالك”.

وتابع مرتضى منصور:” على مسئوليتي "نوال السعداوي" ملحدة .

وهاجم مرتضى منصور الذين يطالبو بالتبرع لنادي الزمالك منوها:” للي بيشحت لنادي الزمالك وصمة عار والزمالك فيه فلوس كتيرة".

وواصل المستشار مرتضى منصور :" نادي الزمالك غني بجماهيرة وأعضائه ومينفعش نشحت وإحنا أغنيا ولو رجعتوا ممدوح عباس واللي بيدعمهم براحتكم".

وأكمل مرتضى منصور :"ممدوح عباس عاوز يرجع الخراب الجديد للزمالك بنجاح قائمة، والنادي كان محتل من اللجان بعد ما مشيت.. متابعا:” عايزين ترجعو البلطجية اللي كانت في النادي “.

ووشن المستشار مرتضى منصور هجوما حادا على الاعلامي مدحت شلبي قائلا:" كنت بكلم مدحت شلبي عشان ارد على الاشاعات قالي هبعتلك ورقة ترد منها ورفضت وقولتله ليه هو انا لساني مقطوع”.

وتابع المستشار مرتضى منصور:" انت تقدر تبعت ورقة للكابتن محمود الخطيب يتكلم منها ... ما تقدرش".

مرتضى منصور يشن هجوما على مدحت شلبي:«عملت معايا اللي ماقدرتش تعمله مع الخطيب»

وأكمل المستشار مرتضى منصور:" اتمنعت من الظهور على قناة الزمالك وانا رئيسها.. ومنعي من الظهور الإعلامي جريمة في حق الرياضة المصرية.