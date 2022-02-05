677364 /677364/تركي-آل-الشيخ-ينعي-الفنانة-عايدة-عبدالعزيز-والمخرج-جلال-الشرقاوي-يوم-حزين-برحيل-العظماء 03:27 ص - السبت 5 فبراير 2022 ‏نعى تركي آل الشيخ الفنانة عايدة عبدالعزيز والمخرج جلال الشرقاوي معبر عن حزنه قائلا:” "يوم حزين برحيل العظماء". دوت الخليج جاء ذلك خلال صفحته الرسمية فيس بوك قال فيه:” إنا لله وإنا إليه راجعون.. البقاء لله في وفاة الفنانة القديرة ⁧‫#عايدة_عبد_العزيز‬⁩ والمخرج العظيم ⁧‫#جلال_الشرقاوي‬⁩.. يوم حزين برحيل عظماء الفن المصري .. الله يرحمهم ويحسن إليهم ويجعل مثواهم الجنة.. ويلهم أسرتهم وذويهم الصبر والسلوان”. تابع موقع دوت الخليج علي

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