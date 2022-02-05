/677363/مرتضى-منصور-دفعت-ضرائب-122-مليون-جنيه-على-الزمالك-وعايزين-ترجعو-ممدوح-عباس-واحمد-سليمان

هاجم المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، لجنة حسين لبيب الماضية، بسبب ما وصل له الزمالك من خراب.

دوت الخليج

جاء ذلك خلال لقاءه ب برنامج "في الجول" تقديم الأعلامي علامي كريم أبو حسين المذاع على قناة الحدث، مضيفا: حسين لبيب بيعمل مؤتمرات على الفاضي.. ولو راجل يطلع يرد على كل كلمة بقولها".

مرتضى منصور : دفعت ضرائب 122 مليون جنيه على الزمالك

وتابع مرتضى منصور:” دفعت ضرائب 122 مليون جنيه على الزمالك.. وعايزين ترجعو ممدوح عباس واحمد سليمان ! “.

ونوه المستشار مرتضى منصور:” حسين لبيب تسبب في فرض ضرائب بقيمة 198 مليون جنية على الزمالك وبقولة أطلع رد عليا بالمستندات".

وهاجم مرتضى منصور الذين يطالبو بالتبرع لنادي الزمالك منوها:” للي بيشحت لنادي الزمالك وصمة عار والزمالك فيه فلوس كتيرة".

وواصل المستشار مرتضى منصور :" نادي الزمالك غني بجماهيرة وأعضائه ومينفعش نشحت وإحنا أغنيا ولو رجعتوا ممدوح عباس واللي بيدعمهم براحتكم".

وقت مرتضى منصور :"ممدوح عباس عاوز يرجع الخراب الجديد للزمالك بنجاح قائمة، والنادي كان محتل من اللجان بعد ما مشيت.. متابعا:” عايزين ترجعو البلطجية اللي كانت في النادي “.

وشن المستشار مرتضى منصور هجوما حادا على الاعلامي مدحت شلبي قائلا:" كنت بكلم مدحت شلبي عشان ارد على الاشاعات قالي هبعتلك ورقة ترد منها ورفضت وقولتله ليه هو انا لساني مقطوع”.

وتابع المستشار مرتضى منصور:" انت تقدر تبعت ورقة للكابتن محمود الخطيب يتكلم منها ... ما تقدرش".

مرتضى منصور يشن هجوما على مدحت شلبي:«عملت معايا اللي ماقدرتش تعمله مع الخطيب»

وأكمل المستشار مرتضى منصور:" اتمنعت من الظهور على قناة الزمالك وانا رئيسها.. ومنعي من الظهور الإعلامي جريمة في حق الرياضة المصرية.