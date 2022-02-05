/677353/مش-متابعة-سمية-الخشاب-ومليش-في-السهر-تعرف-على-أبرز-10-تصريحات-للفنانة-أيتن-عامر-ببرنامج-حبر-سري

كانت الفنانة أيتن عامر ضيفة حلقة برنامج “حبر سري” مع الإعلامية أسما إبراهيم، شاشة قناة “القاهرة والناس”، لتكشف العديد من الأسرار التى تخص حياتها المهنية والشخصية، وتعددت الفقرات بين قرائة التاروت والعديد من الأسئلة الجريئة.

دوت الخليجيرصد أبرز تصريحات أيتن عامر خلال ظهورها على شاشة القاهرة والناس

أنا وزوجي لما بنختلف بيكون الكلام بالأصول

انا ملتزمة جدًا فى مواعيد العمل ومليش فى السهر بليل

الثقة خلتني أندم ولما طلبت المساعدة سبني فى مشكلتي وكان هو السبب

أنا حقي ربنا هيجبهولي لأنه عالم أن مظلومه ومليش ذنب

هو لو رجع أعتذر أقبل أشتغل معاه بس يكون من قلبه يبقي ندمان

أنا مش متابعة سمية الخشاب أصلا علشان أقلدها فى لبسها

الواحد يتابع ناس بتفهم فى اللبس وعندها ذوق حتى فى كلامها

هي لو مفكرة أن أنا بقلدها فى لبسها "تبقي غلطانه"

مش بزعل من أنتقادات طارق الشناوي بالعكس بستفيد بيها

لازم تكون نهاية شخصية ريهام فى المسلسل بشعة

أيتن عامر تستعد لمسلسها الجديد

من ناحية أخرى، قالت أيتن عامر فى تصريحات صحفية:" أنها تحضر لمسلسل بعنوان " أولاد عابد"، ومسلسل " الرواية"، "مكتوب عليا" وهذه من إنتاج وأعمال شاهد الاصلية".

وتابعت:"أولاد عابد أكون في بشخصية بنت " أنتهازية"، التي تسعي في الخروج من ظروف عيشتها، والمسلسل يضم بعض من النجوم الكبار منهم رياض الخولي".

مسلسل عنبر 6

وشاركت الفنانة أيتن عامر، أيضا، بمسلسل عنبر 6 والذي يُعد من أعمال شاهد الأصلية، والعمل مستوحى من أحداث حقيقية، تولت كتابتها وتحوليها إلى سيناريو درامى ورشة مصنع الحكايات، تم تصويره بلبنان، وعمل صنّاع المسلسل على بناء ديكورات خاصة للسجون على مساحات واسعة لإثراء الواقعية، ويتكون الموسم الأول من المسلسل من 12 حلقة، وتتناول أحداثه قصصًا داخل عالم السجون.

والمسلسل من بطولة الفنانين سولاف فواخرجي وصبا مبارك، وفاطمة الصفي، أيتن عامر، جمانة كريم، نايف الظفيري، رنين مطر، سيناريو وحوار سمر طاهر، إيرين يوسف، هند عبد الله، مى سعيد، و إخراج على العلي.

أغنية بناقص

وكانت قد طرحت الفنانة أيتن عامر أغنيتها الجديدة " بناقص" عبر موقع الفيديوهات الشهير “اليوتيوب”، وتُعد الأغنية من كلمات الشاعر تامر حسين، والحان وليد سعد، وتوزيع أحمد ابراهيم، انتاج لايف ستايلز ستوديوز.