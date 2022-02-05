عاجل.. الصحة توفر مسحات كورونا الخاصة بالسفر فى 4 مكاتب دعما للمنتخب

جدة - نرمين السيد - وجه الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بعمل وزير الصحة والسكان، بتخصيص 4 من مكاتب الصحة لتطعيم المشجعين المصريين المسافرين للكاميرون وتوفير تطعيمات الحمى الصفراء دعما لمنتخب مصر فى بطولة كأس الأمم الإفريقية.





وأوضح عبد الغفار، أن المكاتب هى مكتب صحة المحكمة بشارع الحجاز ومكتب صحة مدينة نصر أول بطريق النصر ومكتب صحة التجمع الأول أمام جهاز التجمع الأول ومكتب صحة المعادى بميدان التعاون. وقال إن هذا يأتى بالإضافة إلى توفير مسحات كورونا من خلال فرق طبية يتم توفيرها بتلك المكاتب، وذلك من الساعة 11 صباحا حتى الساعة 3 عصرا يوم السبت الموافق 5 فبراير 2022، وذلك دعما لمنتخبنا الوطنى الذى يخوض المبارة النهائية لبطولة كأس الأمم الإفريقية، متمنيا الفوز لمنتخبنا الوطنى.

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