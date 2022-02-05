/677350/أيتن-عامر-تهاجم-سمية-الخشاب-غلطانة-لو-فاكرة-أني-بقلدك-فى-لبسك

قالت الفنانة أيتن عامر عن إشاعة تقليدها لسمية الخشاب: "أنا كنت فى تكريم بالعاصمة الأماراتية "دبي"، وحتى أخر الوقت لم أكن أنوي الذهاب، ولكن الأمور أتغيرت وكلمت “الستايلست” الخاصة بي لجلب فستان وتجهيزي بسرعة".

دوت الخليجيرصد هجوم أيتن عامر على سمية الخشاب بسبب “فستان” ببرنامج حبر سري

وتابعت الفنانة أيتن عامر خلال حوارها في برنامج “حبر سري” الذي تقدمه الإعلامية أسما إبراهيم والمذاع على قناة “القاهرة والناس” الفضائية، تفاجات بعدها أن الناس بعتت رسائل كثير بسبب الفستان الذي أخترته، وكاتبين إلى سمية الخشاب “أنت بتقلدي أيتن عامر”.

ولكن لم يكن الصمت من شخصية سمية، لترد على المتابعين قائلة:" انا لبسته من شهر 9، والذي يلبس من بعديا يبقي هو الذي يقلد".

وكشفت أيتن خلال حوارها فى "حبر سري" أنا لست من متابعين سمية الخشاب حتي أعلم أن الفستان هي أختارته قبل كده، وذلك الشخص لما بيتابع شخصية مهمة، بيتابع الناس الذين المبدعين فى أختيار الملابس، وأختيار الألفظ، وهي أكيد غلطانة لو فاكرة إن بقلدها فى لبسها".

أيتن عامر تكشف عن أسوء غلطة قامت بها داخل الوسط الفني

كشفت الفنانة أيتن عامر عن أحدي المسلسلات "رفضت ذكر أسمه" التى ندمت وقامت العمل بيه، وذلك بسبب الثقة التى كانت تحملها أتجاه صديقها الذي لم يرد عليها بسبب ما فعله أتجاها، وطلبت منه أنه يحل المشكلة، ولم يرد على رسالتى، وأنا ديما بقول حقي عن ربنا.

وكشفت أيتن خلال حوارها فى "حبر سري" أن لو الشخص رجع وأعتزر أقبل أشتغل معاه، بس لما يكون ندمان فعلاً على ال عمله، والأعتزار يكون من قلبه مش علشان خاطر الشغل، أنا برفض أدوار كثير حتى لو مكنش معايا فلوس أرفض الشغل لو معجبنيش.

أيتن عامر مصطفي قمر فتى أحلامي فى فترة الشباب

وصرحت أيتن عامر عن علاقتها الزوجية مع زوجها"أهم حاجة في شريك حياتي هي لغة التفاهم، وزوجي عز من الناس اللى لما بختلف معاهم أصله بيظهر، وأصله طيب ولما بيحصل خلاف بنختلف مع بعض بالأصول".

وأوضحت أنها من الفنانات التي يضرب بها المثل في العمل لشدة التزامها، قائلة: "فى ناس جواها غل وحقد وفشل بيحاولوا يسوءا سمعة الناجح وأنا بيضرب بيا المثل في كل شغلة بدخلها وملتزمة جدا في الشغل وأنا مش بتاعة خروجات وسهرات".

وتابعت: "مش شغلة نفسي غير بأهلي وبيتي وشغلي وفي توفيق وموهبة والموهبة مش بالعافية، وفي ناس يقلقها لو عملت مشهد حلو وفلوس الدنيا متشتريش موهبة"، لافتة إلى أنها خلال الفترة الاخيرة مقلة في الظهور على السوشيال ميديا بسبب أنها مشغولة.

أيتن عامر تستعد لمسلسها الجديد

من ناحية أخرى، قالت أيتن عامر فى تصريحات صحفية:" أنها تحضر لمسلسل بعنوان " أولاد عابد"، ومسلسل " الرواية"، "مكتوب عليا" وهذه من إنتاج وأعمال شاهد الاصلية".

وتابعت:"أولاد عابد أكون في بشخصية بنت " أنتهازية"، التي تسعي في الخروج من ظروف عيشتها، والمسلسل يضم بعض من النجوم الكبار منهم رياض الخولي".