/677346/أشرف-زكي-شركات-الإنتاج-تتبع-قوانين-لتشغيل-الشباب-والنقابة-مهمتها-حماية-الفن

قال الدكتور أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، إن دور النقابة هو الدفاع عن المهنة، وإتاحة فرص العمل للشباب فهو ليس دورها.

دوت الخليجيرصد حوار أشرف زكي مع برنامج كلام في السياسة لحل مشكلة الفن المصري

وأضاف "زكي"، خلال حواره مع الإعلامي أحمد الطاهري ببرنامج "كلام في السياسة" المذاع على قناة "إكسترا نيوز": "لدينا مشكلة في العرض والطلب في الساحة الفنية، لافتا إلى أن هناك ضوابط لشركات الإنتاج لتشغيل شباب الفنانين".

مشكلات صناعة الدراما في مصر

وأوضح أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه صناعة الدراما في مصر منها: "تخرج الكثير من الكليات والمعاهد المتخصصة إضافة إلى قلة فرص العمل، والاستعانة بغير النقابين الذي يجب حصولهم على تصريح للمشاركة في الأعمال الفنية، فضلا عن اقتحام عدد كبير من رواد السوشيال ميديا لمجال التمثيل، إضافة إلى تكرار الوجوه في الأعمال".

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أزمة الفنان محمد صبحي

على الصعيد الآخر، أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية ،برئاسة النقيب أشرف زكي، بيانًا رسميًا حول أزمة الفنان الكبير محمد صبحي مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة على أنه قيمة فنية كبيرة، وأشارت إلى أنها تابعت بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي.

بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن أزمة محمد صبحي

وجاءت بنود البيات كالتالي:

أولًا: "أن الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء هام من تاريخ الإبداع المصري، ولا يمكن المساس بقيمته.

ثانيًا: أن كل هيئة ثقافية إبداعية وترفيهية في أي دولة شقيقة وهي تضع سياستها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع ولا يجب أن يكون أي تدخل في هذا الشأن.

ثالثًا: إن التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين وهو مقدر جدًا من قبل النقابة.

رابعًا: إن النقابة تدعو الجميع بروح وقيم الفن العربي إلى الكف عن أية تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي.. عاشت الفنون لتجمع الشعوب.

وسبق وأن تداولت مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة الأزمة التي تعرض لها الفنان محمد صبحي مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية بعد إعلانه رفض عرض مسرحيته الأخيرة في موسم الرياض، مقابل الملايين.