/677345/أبذل-قصارى-جهدي-أشرف-زكي-يعلق-على-حال-بعض-الفنانين-الغير-عاملين

هاجم نقيب الممثلين الدكتور أشرف زكي مكاتب الكاستنج التى تعمل على ترويج الفنانين الشباب، وتسببت فى مشاكل كبيرة لدى نجوم كبار خلال الفترة الأخيرة.

دوت الخليجيرصد موقف أشرف زكي من مكاتب الكاستنج وحالة بعض الفنانين

وصرح نقيب الممثلين ببرنامج "كلام فى السياسة" مع الأعلامي أحمد الطاهري، المذاع على قناة "أكسترا نيوز"، أنا أبذل قصاري جهدي من أجل الشباب الذين لا يعملون، وانا تقريبًا قمت بالعديد من المشاكل مع شركات الإنتاج من أجلهم.

وأضاف الفنان أشرف زكي: “إن مكاتب الكاستنج ليس عليها رقابة، وطلبنا تنضم للنقابة ويكون لها أوراق حتي أكون عليها مراقب، ونقوم بحل تلك المشكلات تحدث بداخلها.

وأوضح زكي عن صندوق النقابة، بأن مصدره 2 فى المائة من العقود التى يبرمها الأعضاء، وليس هناك أي أموال تدخل النقابة إلا من ذلك الدخل.

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أزمة الفنان محمد صبحي

على الصعيد الآخر، أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية ،برئاسة النقيب أشرف زكي، بيانًا رسميًا حول أزمة الفنان الكبير محمد صبحي مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة على أنه قيمة فنية كبيرة، وأشارت إلى أنها تابعت بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي.

بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن أزمة محمد صبحي

وجاءت بنود البيات كالتالي:

أولًا: "أن الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء هام من تاريخ الإبداع المصري، ولا يمكن المساس بقيمته.

ثانيًا: أن كل هيئة ثقافية إبداعية وترفيهية في أي دولة شقيقة وهي تضع سياستها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع ولا يجب أن يكون أي تدخل في هذا الشأن.

ثالثًا: إن التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين وهو مقدر جدًا من قبل النقابة.

رابعًا: إن النقابة تدعو الجميع بروح وقيم الفن العربي إلى الكف عن أية تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي.. عاشت الفنون لتجمع الشعوب.

وسبق وأن تداولت مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة الأزمة التي تعرض لها الفنان محمد صبحي مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية بعد إعلانه رفض عرض مسرحيته الأخيرة في موسم الرياض، مقابل الملايين.