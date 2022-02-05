من يستحق الشبكة بعد فسخ الخطوبة؟.. المفتى يرد

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور شوقى علام مفتى الجمهورية رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء فى العالم، إنه من الضرورى الدخول إلى مشروع الخطوبة بعد الدراسة، لأن كثرة الخطبة وفضها يؤدى إلى أزمات فى الأسرتين.





جاء ذلك خلال لقائه الأسبوعى فى برنامج "نظرة" مع الإعلامى حمدى رزق على فضائية صدى البلد، لافتًا إلى أن العلماء أكدوا أن ما قدم أثناء الخطبة على أنه مهر يجب أن يرد كما هو أو قيمته إن استهلك، منوها بأن الشبكة فى عرفنا المصرى جزء من المهر. وتابع: "المذهب الحنفى يقول أن ما قدم على أساس أنه هدايا يرد إن كان موجودا بذاته، وإن استهلك فلا يجب عليها الرد فى هذه الحالة بصرف النظر إذا كان العدول عن الخطبة سواء من الرجل أو المرأة"، موضحًا أن المالكية لديهم وجهة نظر مختلفة من خلال النظر إلى المتراجع عن الخطبة، فإذا كان المتراجع عن الخطبة هو الرجل فلا يرد إليه شىء.

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