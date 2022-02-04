عاجل- شكرى يتوجه إلى أديس أبابا لتمثيل مصر فى اجتماعات قمة الاتحاد الإفريقى

جدة - نرمين السيد - يتوجّه وزير الخارجية سامح شكرى، مساء اليوم، إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا لتمثيل مصر فى اجتماعات الدورة الخامسة والثلاثين لقمة الاتحاد الإفريقى المنعقدة يوميّ 5 و6 فبراير 2022.





وتتناول القمة مختلف القضايا والموضوعات المطروحة على الساحة القارية، ومن بينها حالة السلم والأمن فى القارة ومواجهة التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا وظاهرة تغير المناخ والتكامل الاقتصادى والاندماج القارى. وصرح السفير أحمد حافظ، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، أنه من المقرر أيضاً أن يلتقى وزير الخارجية على هامش مشاركته هناك بعدد من نظرائه الأفارقة، وذلك للتباحث حول أوجُه التعاون وسُبُل تعزيز العلاقات الثنائية، بجانب تبادل وجهات النظر حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

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