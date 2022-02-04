/677344/أشرف-زكي-يكشف-عن-موقفه-من-اقتحام-البلوجرز-عالم-التمثيل

كشف نقيب المهن التمثيلية، الفنان أشرف زكي عن موقفه من اقتحام البلوجرز ومشاهير السوشيال ميديا عالم التمثيل دون امتلاكهم تصريح من نقابة المهن التمثيلية.

دوت الخليج يرصد موقف الفنان أشرف زكي من دخول البلوجرز عالم التمثيل.

أشرف زكي يرفض دخول البلوجرز عالم التمثيل

وقال زكي خلال حلوله ضيفًا على برنامج «كلام في السياسة» المذاع على فضائية «extra news»: "مشكلتي مع المنتجين أنهم بيخلوا بتوع السوشيال ميديا يمثلوا، ودا بيقلل فرص الناس اللي دارسة وكمان من غير تصريح».

أول رد من نقابة المهن التمثيلية على أزمة الفنان محمد صبحي

على الصعيد الآخر، أصدرت نقابة المهن التمثيلية المصرية ،برئاسة النقيب أشرف زكي، بيانًا رسميًا حول أزمة الفنان الكبير محمد صبحي مع المملكة العربية السعودية، مؤكدة على أنه قيمة فنية كبيرة.

المهن التمثيلية تشيد بتطور الفن بالسعودية

وأشارت إلى أنها تابعت بكل إعجاب التطور الهائل في الحياة الفنية والثقافية في المملكة العربية السعودية الشقيقة وما له من أثر كبير في خدمة الإبداع والفن العربي.

بيان نقابة المهن التمثيلية بشأن أزمة محمد صبحي

وجاءت بنود البيات كالتالي:

أولًا: "أن الفنان محمد صبحي قيمة فنية كبيرة وأعماله جزء هام من تاريخ الإبداع المصري، ولا يمكن المساس بقيمته.

ثانيًا: أن كل هيئة ثقافية إبداعية وترفيهية في أي دولة شقيقة وهي تضع سياستها أو مسمياتها، فهو أمر يجب احترامه من الجميع ولا يجب أن يكون أي تدخل في هذا الشأن.

ثالثًا: إن التقدير الذي يلقاه ويلمسه الفنانون المصريون في بلدهم الثاني المملكة العربية السعودية أمر يدل على رقي وتقدير للفن والفنانين المصريين وهو مقدر جدًا من قبل النقابة.

رابعًا: إن النقابة تدعو الجميع بروح وقيم الفن العربي إلى الكف عن أية تصريحات من شأنها أن تعكر هذه الحالة الفنية الرائعة التي يشهدها مجتمعنا العربي.. عاشت الفنون لتجمع الشعوب.

وسبق وأن تداولت مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة الأزمة التي تعرض لها الفنان محمد صبحي مع الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية بعد إعلانه رفض عرض مسرحيته الأخيرة في موسم الرياض، مقابل الملايين.