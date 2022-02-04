/677341/الرئيس-السيسي-يشارك-في-حفل-افتتاح-دورة-الألعاب-الأولمبية-ببكين-وبرلمانيون مناسبة-رياضية-عالمية تؤكد-على-العلاقات-المصرية--الصينية نجتمع-سويا-لهدف-واحد-وهو-الرياضة-حياة

شارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة الصينية بكين، وذلك إلى جانب الرئيس الصيني "شي جين بينج"، والسيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

دوت الخليج

ووصلت النائبة آية مدني، سفيرة الرياضة المصرية في المحافل الدولية، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى الصين لحضور فعاليات الدورة الأولمبية الششتوية ( بكين 2022)، بإعتبارها عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية.

وأشادت مدني، بحفل الأفتتاح الذي أنطلق في الساعة الثانية ظهر اليوم، بحضور الرئيس السيسي و20 من زعماء العالم،مؤكده أن الصين استطاعت أن تطبق أهداف التنمية المستدامة من خلال إعتمادها على نفس الملاعب التي نظمت عليها دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية (بكين 2008) مع إجراء تغيرات طفيفة لتتناسب مع الألعاب الشتوية دون إقامة ملاعب وصالات جديدة.

النائبة آية مدني من بكين تشيد بحفل أفتتاح الألعاب الأوليمبية الشتوية 2022

وأضافت، عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، أن الصين أول دولة في العالم تنظم الأولمبياد الصيفية 2008، والأولمبياد الشتوية 2022، مؤكده أن اللجنة الأولمبية تحدت العالم مرة أخرى بعد أولمبياد طوكيو لتقول إن الرياضة قادره على أن تجمع شعوب العالم .

وتابعت"لنضع الخلافات السياسية جانبا ونقف ونشجع ونجعل من المستحيل سهلا، لكي يستكمل مشوار اللاعب ويضيف الي سيرته الذاتية انه (لاعب أوليمبي)"، ولنجعل عراقيل العالم تنحني جانبا لنجتمع سويا لهدف واحد وهو ان "الرياضة حياة".

وأشارت مدني إلى أن زيارة الرئيس السيسي للصين لحضور حفل افتتاح الأولمبياد تاريخية تعكس مدى قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية ، وتعكس مدى اهتمام الصين بمكانة مصر، موضحه أنها أول زيارة لرئيس مصري لحضور حفل أفتتاح الأولمبياد وهو ما يؤكد أن الرئيس السيسي يهتم دائما بالرياضة ويدرك مدى اهميتها.

وتقدمت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للرئيس السيسي على حضوره حفل الأفتتاح، معتبره أن حضوره يعتبر فخر ودفعة للأمام لكل رياضي مصري بأن رئيس دولتهم يقدر ويهتم بالرياضة.

طاقة النواب: زيارة السيسي للصين تعكس التقدير الصيني الكبير للقيادة السياسية المصرية

أكد النائب حسام صالح عوض الله، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، على أهمية الزيارة التي يقوم بها الرئيس السيسي إلى الصين لحضور حفل افتتاح الأولمبياد الشتوية المقامة في بكين. قائلا إنها مناسبة رياضية عالمية، تؤكد على العلاقات المصرية- الصينية والتي تشهد طفرة كبيرة وحقيقية خلال السنوات الأخيرة بفضل السياسات الفاعلة والإدارة الحكيمة للرئيس السيسي.

ولفت صالح في تصريحات له اليوم، إلى أن الشراكة الصينية - المصرية التي تمت في عهد الرئيس السيسى كبيرة ومتنوعة، فهى شراكة استراتيجية في كل المجالات، سواء سياسية أو اقتصادية أو في مجالات الصحة والتعليم وغيرها.

ونوه رئيس طاقة البرلمان، بأن دعوة الرئيس الصيني للرئيس السيسي لحضور حفل افتتاح الأولمبياد يكشف الاهتمام الصيني بالوجود والنفوذ المصري في أفريقيا، مشيرا إلى أن الصين تعتبر مصر بوابة أفريقيا، كما أن لها قدرتها على التأثير في المنطقة برمتها.

المكانة الرفيعة للقيادة المصرية عند الصينيين

واعتبر عوض الله، أن زيارة الرئيس السيسي للصين تأكيد على المكانة الرفيعة للقيادة المصرية عند الصينيين، وانعكاس للتطور الشامل الذي تشهده العلاقات بين الدولتين، علاوة على أنها زيارة مهمة تأتى تتويجا للزيارات المتبادلة بين البلدين، والكثير من الاتفاقيات التي عقدت بينهما في شتى المجالات خلال السنوات الماضية.