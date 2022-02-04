الكنيسة الروسية الأرثوذكسية: ندعم جهود مصر فى نشر قيم المواطنة والتسامح

جدة - نرمين السيد - وأشار النجارى، إلى ما تشهده العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا من زخم متزايد فى شتى المجالات، بما فى ذلك التعاون الثقافى والدينى بين البلدين.

ومن جانبهم، أعرب مسؤولو الكنيسة الروسية الأرثوذكسية عن دعمهم لجهود الدولة المصرية فى نشر قيم المواطنة والتسامح، وأكدوا على أن مصر ستجد من كنيستهم كل الدعم فى هذا الصدد على ضوء روابط الصداقة القائمة بين البلديّن.