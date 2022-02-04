فتح 87 مركز شباب فى القليوبية لمتابعة مباراة مصر والسنغال

جدة - نرمين السيد - وأكد الدكتور محمود الصبروط وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقليوبية، فتح 87 مركز شباب على مستوى المحافظة، مشددا على المراكز ضرورة الاستعداد الجيد للمباراة والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتعقيم والتباعد وارتداء الكمامة، وذلك حرصا على سلامة وأمن الجمهور المترددين على مراكز الشباب.

وأشار الصبروط، إلى الدور المجتمعى لمراكز الشباب وأهمية المشاركة فى الأحداث الوطنية الهامة ومشاركة الجمهور بها لتقديم جميع الخدمات التى يحتاجها المواطنين.