/677337/النائبة-آية-مدني-من-بكين-تشيد-بحفل-أفتتاح-الألعاب-الأوليمبية-الشتوية-2022

وصلت النائبة آية مدني، سفيرة الرياضة المصرية في المحافل الدولية، وعضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى الصين لحضور فعاليات الدورة الأولمبية الششتوية ( بكين 2022)، بإعتبارها عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية.

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وأشادت مدني، بحفل الأفتتاح الذي أنطلق في الساعة الثانية ظهر اليوم، بحضور الرئيس السيسي و20 من زعماء العالم،مؤكده أن الصين استطاعت أن تطبق أهداف التنمية المستدامة من خلال إعتمادها على نفس الملاعب التي نظمت عليها دورة الألعاب الأوليمبية الصيفية (بكين 2008) مع إجراء تغيرات طفيفة لتتناسب مع الألعاب الشتوية دون إقامة ملاعب وصالات جديدة.

النائبة آية مدني من بكين تشيد بحفل أفتتاح الألعاب الأوليمبية الشتوية 2022

وأضافت، عضو لجنة اللاعبين باللجنة الأولمبية الدولية، أن الصين أول دولة في العالم تنظم الأولمبياد الصيفية 2008، والأولمبياد الشتوية 2022، مؤكده أن اللجنة الأولمبية تحدت العالم مرة أخرى بعد أولمبياد طوكيو لتقول إن الرياضة قادره على أن تجمع شعوب العالم .

وتابعت"لنضع الخلافات السياسية جانبا ونقف ونشجع ونجعل من المستحيل سهلا، لكي يستكمل مشوار اللاعب ويضيف الي سيرته الذاتية انه (لاعب أوليمبي)"، ولنجعل عراقيل العالم تنحني جانبا لنجتمع سويا لهدف واحد وهو ان "الرياضة حياة".

وأشارت مدني إلى أن زيارة الرئيس السيسي للصين لحضور حفل افتتاح الأولمبياد تاريخية تعكس مدى قوة ومتانة العلاقات المصرية الصينية ، وتعكس مدى اهتمام الصين بمكانة مصر، موضحه أنها أول زيارة لرئيس مصري لحضور حفل أفتتاح الأولمبياد وهو ما يؤكد أن الرئيس السيسي يهتم دائما بالرياضة ويدرك مدى اهميتها.

وتقدمت عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بالشكر للرئيس السيسي على حضوره حفل الأفتتاح، معتبره أن حضوره يعتبر فخر ودفعة للأمام لكل رياضي مصري بأن رئيس دولتهم يقدر ويهتم بالرياضة.