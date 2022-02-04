/677333/رأفت-الهجان-السبب-علا-رامي-تكشف-السر-وراء-ابتعادها-عن-التمثيل

كشف الفنانة علا رامي عن سبب ابتعادها عن التمثيل، مشيرة إلى مسلسل «رأفت الهجان»، الذي يخوض بطولته الفنانة الكبيرة يسرا بجانب الفنان محمود عبد العزيز.

دوت الخليجيرصد سبب ابتعاد علا رامي عن التمثيل

وقالت علا رامي أثناء حلولها ضيفة على برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر وتقدمه الإعلامية ياسمين عز: «بسأل نفسي لماذا لم استمر بـ نفس القوة في التمثيل من بعد مسلسل رأفت الهجان، ولكني أعتقد أنه من أحد أسباب ابتعادي لمدة سنتين عن الوسط الفني؛ لأن العديد من المنتجين والمخرجين أصبحوا يخافون من عرض أي عمل فني عليا أقل من مستوى رأفت الهجان».

واستكملت، موضحة: «استنتجوا من تلقاء نفسهم أني لن أقبل بـ أي دور يقل أهمية عن رأفت الهجان، وكنت أتمنى أن يعرضوا عليا أولا وأنا أقرر الموافقة أم الرفض».

دور علا رامي في مسلسل رافت الهجان

وكشفت علا رامي عن دورها في المسلسل قاىلة: «أنا ظهرت في حلقتين فقط من المسلسل، ولكن دوري وشخصية ماجي التي كنت أجسدها كانت مؤثرة على مجرى أحداث المسلسل، وأصبح الجمهور يناديني بـ ماجي وليس علا، وأعتقد صناع الفن أني نجمة كبيرة ولكني كنت في بداياتي الفنية».

معاناة علا رامي المادية بعد ابتعادها عن التمثيل

وتحدثت الفنانة المصرية علا رامي عن دخولها في أزمة مادية، بعد توقفها عن العمل لفترة بسبب عدم عرض أي سيناريوهات خاصة بأي عمل فني، مشيرة إلى أنها امتنعت عن طلب شغل من المنتجيين والمخرجين.

وقالت علا رامي: ««مريت بأزمة مالية في الفترة الاخيرة، واضطررت إني ابيع دهبي، لأن موهبتي هي التمثيل بس، وأنا مش سيدة أعمال وعشان كدة مكنتش هقدر اشتغل في اي مكان تاني، فقررت ابيع الذهب وأعمل وديعة في البنك».

واستكملت علا حديثها مؤكدة على أن أي إنسان يمر بـ أزمة مالية بسبب أقساط، لم يستطع تسديدها أو متطلبات، مضيفة: توقعت إني همر بالأزمة ولكن الحمد لله إنها جت بعد عمر طويل، وأنا متصلتش بـ أي منتج أو مخرج أطلب منه أي عمل لأن في النهاية دا رزق».