/677332/نتيجة-مسحة-بعثة-المنتخب-قبل-لقاء-السنغال-بنهائي-أمم-إفريقيا

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم، بالعاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء السنغال، بعد غد الأحد في نهائي الأمم الأفريقية عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وتأتي مسحات جميع البعثات المتوواجده في الكاميرون للمشاركة، في بطولة كأس أمم إفريقيا، على حده وبشكل جدولي منظم، تجنباً لتواجد أي حالة مصابة بكورونا في البعثات ومحاولة السيطرة على الفيروس وسط المشاركين في البطولة.

ويلتقي منتخبي مصر والسنغال، الأحد المقبل في التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي يحتضنه ملعب أولمبي بمدينة ياوندي.

رسالة كيروش لمنتخب مصر قبل لقاء السنغال

ونشر كيروش تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " أيها الفتية، هذا الطريق نحو أرض الأحلام، أنا جاهز لدفع ثمن هذا العقاب الشائن وغير العادل الذي سيغيبني عن النهائي".

وأضاف كيروش: "أشعر بالفخر لأني أدفع هذا الثمن بسبب قتالي لحماية فريقنا أمام هذه التصرفات المغرورة رغم أن كل ما توقعته وأملته كان عدم الكفاءة ولا شيء أكثر".

واختتم المدير الفني للمنتخب المصري: "سنعزز بمزيد من القوة خطة شبكة العنكبوت التي بنيناها عن طريق جهودكم وتضحياتكم، وسنطور عقليتنا الاحترافية والجماعية".

لجنة الإنضباب بالاتحاد الإفريقي

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، قد عاقبت كارلوس كيروش بالإيقاف مباراتين و10 آلاف دولار غرامة، على خلفية طرده في مباراة أمس الخميس، أمام الكاميرون في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا، والتي فاز بها المنتخب المصري بنتيجة 3-1 بالركلات الترجيحية، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

طرفي نهائي أمم إفريقيا

حجز المنتخب السنغالي البطاقة الأولى في المباراة النهائية، بعد تخطية منتخب بوركينا فاسو، بثلاثية مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ملعب أحمدو أهيدجو.

تقدم منتخب بوركينا فاسو بأولى أهداف المباراة في شباك السنغال، ولكن رد أسود التيرانجا كان قوي بثلاثية، وينهي اللقاء، في الشوط الثاني.

وضرب منتخب الفراعنة موعد في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، مع السنغال صاحب الطموح، في نهائي البطولة، بعد تخطي الفراعنة عقبة منتخب الكاميرون في نصف نهائي البطولة.