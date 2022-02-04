علي محمد علي معلق مباراة مصر والسنغال في نهائي كأس أمم إفريقيا

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أعلن الدولي المصري علي محمد علي، عن توليه تعليق على مباراة الفراعنة والسنغال، في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

جاء تعين علي محمد على معلقاً على مباراة مصر والسنغال، من قبل مجموعة شبكة قنوات بي إن سبورت القطرية، لمؤازرة الفراعنة أمام أصحاب الطموح منتخب السنغال في نهائي أمم إفريقيا 2021.

يلتقي منتخبي مصر والسنغال، الأحد المقبل في التاسعة مساء، في لقاء يجمع بين الطرفين في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021 بالكاميرون، والتي يحتضنه ملعب أولمبي بمدينة ياوندي.

واسندت لجنة الحكام بالكاف، صافرة تحكيم مباراة مصر والسنغال في نهائي أمم إفريقيا، للجنوب إفريقي فيكتور جوميز، ليكون الفاصل في أحداث نهائي النسخة الثالثة والثلاثون من عرس إفريقيا.

حكم مباراة مصر والسنغال

يمتلك فيكتور جوميز صاحب الـ 39 عام سجل حافل في المباريات الحاسمة، على المستوى الدولي وليس الإفريقي فقط، بعد حصولة على الشارة الدولية في عام 2011.

ونشر كيروش تغريدة عبر حسابه الرسمي على موقع "تويتر": " أيها الفتية، هذا الطريق نحو أرض الأحلام، أنا جاهز لدفع ثمن هذا العقاب الشائن وغير العادل الذي سيغيبني عن النهائي".

وأضاف كيروش: "أشعر بالفخر لأني أدفع هذا الثمن بسبب قتالي لحماية فريقنا أمام هذه التصرفات المغرورة رغم أن كل ما توقعته وأملته كان عدم الكفاءة ولا شيء أكثر".

واختتم المدير الفني للمنتخب المصري: "سنعزز بمزيد من القوة خطة شبكة العنكبوت التي بنيناها عن طريق جهودكم وتضحياتكم، وسنطور عقليتنا الاحترافية والجماعية".

لجنة الإنضباب بالاتحاد الإفريقي

وكانت لجنة الانضباط في الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “الكاف”، قد عاقبت كارلوس كيروش بالإيقاف مباراتين و10 آلاف دولار غرامة، على خلفية طرده في مباراة أمس الخميس، أمام الكاميرون في الدور نصف النهائي من أمم إفريقيا، والتي فاز بها المنتخب المصري بنتيجة 3-1 بالركلات الترجيحية، بعد انتهاء المباراة في وقتها الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي بدون أهداف.

طرفي نهائي أمم إفريقيا

حجز المنتخب السنغالي البطاقة الأولى في المباراة النهائية، بعد تخطية منتخب بوركينا فاسو، بثلاثية مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ملعب أحمدو أهيدجو.

تقدم منتخب بوركينا فاسو بأولى أهداف المباراة في شباك السنغال، ولكن رد أسود التيرانجا كان قوي بثلاثية، وينهي اللقاء، في الشوط الثاني.

وضرب منتخب الفراعنة موعد في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، مع السنغال صاحب الطموح، في نهائي البطولة، بعد تخطي الفراعنة عقبة منتخب الكاميرون في نصف نهائي البطولة.