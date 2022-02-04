بالتدخين سويًا.. غادة عبدالرازق تحتفل مع زوجها بالانتصار على فيروس كورونا

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دوت الخليجيرصد أحدث ظهور لغادة عبد الرازق بعد تعافيها بفيروس كورونا

وظهرت غادة عبد الرازق في مجموعة صور عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام بجانب زوجها ممسكة بالسيجارة، ومرتدية ملابسها المنزلية وتتبادل هي وزوجها التدخين.

تعافي غادة عبد الرازق من فيروس كورونا

وكشفت غادة عبد الرازق لموقع «دوت الخليج» عن تعافيها من أوميكرون الذي أصابها منذ أيام، وتوقفت بسببه عن تقديم مسللسها الرمضاني 2022، قائلة: "شُفيت من الفيروس الحمد لله".

وكانت اعلنت عبد الرازق إصابتها بالفيروس، من خلال حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر: «الحمدلله على كل شيء طلعت المسحة إيجابية أوميكرون».

غادة عبد الرازق تكشف عن نيتها في اعتزال الفن

من ناحية أخرى، كشفت الفنانة غادة عبد الرازق للمرة الأولى، عن نيتها في اعتزال التمثيل في وقت سابق، وتفكيرها في ارتداء الحجاب، بسبب كثرة الضعوطات عليها خلال فترة كانت تعاني بها ن حالة نفسية سيئة.

وقالت غادة عبد الرازق خلال لقائها ببرنامج “صدى الملاعب”، الذي يقدمه الإعلامي مصطفى الآغا: “من 12 سنة كنت عايزة ألتزم دينيًا وأتحجب وأبعد عن الفن نهائي”.

وأضافت: “وفكرت في الاعتزال مرة أخرى، منذ 4 سنوات كنت عايزة أعتزل الفن، من كتر ما أتخنقت كنت عايزة أهج وأبعد”.

صعوبات واجهت عبد الرازق منذ الطفولة

وتحدث أيضا، عن صعوبات واجهتها منذ الطفولة، فقالت: "لأول مرة في حياتي أبوح إن الحاجات اللي حصلتلي قبل التمثيل أثرت على شخصيتي كتير بشكل أذاني، لكن اكتشفت إنه كان غصب عني، وأكيد في حاجات شرختني".

وأضافت: "في حاجات كتير أثرت عليا من صغري، وفاة والدي وأنا صغيرة، وأمي سابتني في وقت كنت محتاجة لها فيه، وإني مهتمتش ببنتي روتانا لما كانت محتاجاني، وللأسف انشغلت عنها بالشهرة والنجومية والفلوس، ومش عارفة أغير ده دلوقتي."

وتابعت: "مفيش حد بينسى حاجة، وبتفضل مأثرة فيك طول العمر، ولو حاولت تعالجها بدوا أو دكتور بتعالج 10% مش أكتر."