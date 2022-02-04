/677327/بعت-دهبي-ورفضت-أطلب-من-المنتجين-شغل-علا-رامي-تتعرض-لأزمة-مادية-حادة

تحدثت الفنانة المصرية علا رامي عن دخولها في أزمة مادية، بعد توقفها عن العمل لفترة بسبب عدم عرض أي سيناريوهات خاصة بأي عمل فني، مشيرة إلى أنها امتنعت عن طلب شغل من المنتجيين والمخرجين.

دوت الخليجيرصد دخول علا رامي في أزمة مادية بعد توقفها عن التمثيل

وقالت علا رامي خلال برنامج «كلام الناس»، المذاع عبر قناة mbc مصر والذي تقدمه الإعلامية ياسمين عز: «مريت بأزمة مالية في الفترة الاخيرة، واضطررت إني ابيع دهبي، لأن موهبتي هي التمثيل بس، وأنا مش سيدة أعمال وعشان كدة مكنتش هقدر اشتغل في اي مكان تاني، فقررت ابيع الذهب وأعمل وديعة في البنك».

علا رامي: رفضت أطلب من أي منتج أو مخرج شغل

واستكملت علا حديثها مؤكدة على أن أي إنسان يمر بـ أزمة مالية بسبب أقساط، لم يستطع تسديدها أو متطلبات، مضيفة: توقعت إني همر بالأزمة ولكن الحمد لله إنها جت بعد عمر طويل، وأنا متصلتش بـ أي منتج أو مخرج أطلب منه أي عمل لأن في النهاية دا رزق».

حكايات بنات آخر أعمال علا رامي

الجدير بالذكر، أنه شاركت الفنانة علا رامي في مسلسل «حكايات بنات» الموسم الرابع، بجانب العديد من الفنانين، من بينهم ميرنا نور الدين، أسماء جلال، هند عبد الحليم، هاجر أحمد، رمزي لينر، وأحمد كرارة.

والمسلسل من تأليف أحمد شوقي ونهال سماحة، ومن إخراج مصطفى أبو سيف، وتدور أحداث المسلسل في إطار من الدراما، حول حياة 4 فتيات.

علا رامي تدعم فيلم أصحاب ولا أعز

من جانبه، تحدثت الفنانة علا رامي عن أزمة فيلم أصحاب ولا أعز، مشيرة إلى أن هذا الهجوم سببه الأول والأخير هو صدمة الجمهور في الفنانة المصرية منى زكي، أما عن الفيلم فهو لا يوجد به أي مشهد خارج يستعدي كل هذه الضجة.

وقالت علا رامي خلال لقائه ببرنامج «كلام الناس»: «أعجبت برأي زميلتي رانيا محمود ياسين عن فيلم أصحاب ولا أعز، لأني أعتقد أن الهجوم على الفيلم بسبب صدمة الجمهور في الفنانة منى زكي».

وأضافت موضحة وجهة نظهرها: «الجمهور اعتاد على أدوار منى زكي التي تظهر بها وهي فتاة لطيفة أو الأعمال الاجتماعية، وفوجئ الجمهور بعد طرح الفيلم بدور مختلف».

واختتمت علا رامي حديثها داعمه فيلم أصحاب ولا أعز، فقالت: «لا يوجد به أي مشهد عري أو مشهد خارج، والفيلم حلو جدا ومنى زكي أدت بالدور على أحسن وجه».