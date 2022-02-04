سلبية مسحة بعثة منتخب مصر قبل مواجهة السنغال فى نهائى أفريقيا

أظهرت نتائج المسحات الطبية التي أجرتها بعثة المنتخب الوطني اليوم في العاصمة الكاميرونية ياوندي استعدادًا للقاء السنغال بعد غد الأحد في نهائي الأمم الأفريقية عن سلبية جميع عينات أعضاء البعثة بحمد الله.
وضرب المنتخب الوطنى موعداً فى التاسعة مساء الأحد المقبل، مع نظيره السنغالى فى المباراة النهائية لبطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة بالكاميرون، بعد إقصاء المنتخب الكاميرونى صاحب الأرض والجمهور، عقب الفوز بركلات الجزاء الترجيحية فى نصف النهائى بنتيجة 3 / 1.
واختارت لجنة الحكام بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم، رسميا الحكم الجنوب افريقي جوميز لإدارة مباراة منتخب مصر مع السنغال، ويضم طاقم الحكام جوميز حكما الساحة والمساعدين الاول هو زخارى سويلا من جنوب إفريقيا ومساعد تانى سورو من ليسوتو ،بينما حكم رابع جان جوك ندالا الكونغو ، وحكام الفار من المغرب بقيادةعادل زوراق بشرى مساعد فار1 وزكريا برنس مساعد فار 2.
ورغم أن التاريخ ينحاز للفراعنة بـ7 انتصارات فى 13 مواجهة جمعت الفريقين، إلا أن الفراعنة لم يتغلبوا على أسود التيرانجا منذ قرابة الـ16 عاماً، وبالتحديد منذ 7 فبراير 2006 خلال كأس الأمم الأفريقية التة أقيمت بمصر وتوج بها المنتخب الوطني حيث فازت حينها مصر بنتيجة 2-1 على السنغال.
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