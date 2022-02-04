عاجل- أمواج بارتفاع 3 أمتار.. الأرصاد تكشف عن طبيعة طقس السبت (بيان رسمى)

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يكون طقس غد السبت نهارا مائل للبرودة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى، والسواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء وشمال الصعيد، معتدل على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد.





وأوضحت فى بيانها، مساء اليوم، أن حالة الطقس ليلًا شديد البرودة على الأنحاء كافة ويصل إلى حد الصقيع على السواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء، وشمال الصعيد، وأشارت إلى وجود شبورة مائية صباحا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى وشمال الصعيد، وأمطار خفيفة إلى متوسطة شمالًا بنسبة حدوث 30% على مناطق من الوجه البحرى السواحل الشمالية الغربية، والسواحل الشمالية الشرقية، ووسط سيناء بنسبة حدوث 40% على فترات متقطعة. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من ثلاثة أمتار إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطرب وارتفاع الموج فيه من مترين الى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

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