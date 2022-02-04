«شرفت ونورت».. مي فاروق تعلن إصابتها بفيروس كورونا

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دوت الخليجيرصد إصابة مي فاروق بفيروس كورونا

وكتبت مي فاروق عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: «أهلا بيكي ياقمر، شرفتني ونورتي والله».

مي فاروق تتألق بأغنية اديني حب

كانت قد تألقت مي فاروق بأغنياتها الجديدة التي أتت بعنوان «اديني حب» التي طرحتها منذ فترة، والأغنية من كلمات وألحان محمد رفاعى وتوزيع أحمد إبراهيم، وتنتمى إلى اللون الرومنسى وتم تصويرها فى لبنان بعدد من المناطق هناك تحت إدارة المخرج اللبنانى فادى حداد.

السيرة الفنية لمي فاروق

مي فاروق، مغنية مصرية، بدأت الغناء في سن صغير، وانضمت إلى كورال سليم سحاب في “دار الأوبرا المصرية”.

من أغانيها “يا شمس يا منورة غيبي” في مسلسل “الليل وآخره”، وشارة كل من مسلسل “ويأخذنا تيار الحياة”، ومسلسل “امرأة من الصعيد الجواني”، ومسلسل “صبيان وبنات”.

كما أحيت العديد من الحفلات الغنائية في مصر وفي دار الأوبرا المصرية.

قدمت أغاني طربية عديدة لعمالقة الفن العربي من خلال مشاركاتها في حفلات دار الأوبرا المصرية و ظهرت لها عدد من الأغاني الخاصة وتترات المسلسلات والتى لاقت نجاحا واستحسانا من الجماهير بنفس القدر الذي احبوها فيه عندما قدمت اللون الطربي.

مي فاروق ببرنامج عمرو الليثي

ارتبطت مي بالأوبرا، فقالت مي في لقاء مع الإعلامي عمرو الليثى خلال حلقة 13 مايو 2013 في برنامج 90 دقيقة أنها جهزت نفسها للغناء واختارت الطريق اللى أتربت عليه، وهي الأوبرا وأتعرفت واتشهرت من خلالها، وقالت أنها تعتبر "أم كلثوم" الأفضل لانها الأصعب وهي بتميل للتحدى والشجاعة، وقالت أنها أتربت على صوت محمد عبدالوهاب.

تصريحات نارية لمي فاروق

وحلت مى فاروق مؤخراً ضيفة على تليفزيون وكالة الصحافة العربية الإخبارية وقالت إنها اختارت الغناء في لون غنائي “ثقيل” بالغناء لأم كلثوم ووردة، مضيفة: “أم كلثوم لم تضرنى، لكن كثيرون لا يحبون خروجى عن أغانيها.. الناس وثقت فى أوى فى المنطقة دى، وشايفين إنى من أفضل الناس اللى بيغنوا للزمن الجميل، لكن مفيش مطرب بيغني لغيره طول العمر.. أم كلثوم ظلمتني شوية.. وبحاول أرضى الجميع”.

وتابعت مى فاروق: “مخدتش حقي من الشهرة والنجاح والفلوس.. بكل صراحة لا.. لكن الفلوس مش كل حاجة، وأكتر لقب بيفرحني لقب المطربة، وربنا أعطاني موهبة استحق عليها الكثير”.