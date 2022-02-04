/677320/إليسا-تعرب-عن-حزنها-على-الطفل-ريان-يارب-يرجع-وتخلص-المعناة

أعربت الفنانة اللبنانية إليسا عن حزنها الشديد من حادث الطفل ريان، الواقع في بئر بعمق 32 مترا، منذ ما يقرب من 3 أيام، واختلجت لحادثه قلوب عدد كبير من المواطنين في مصر والوطن العربي.

دوت الخليجيرصد دعاء إليسا للطفل المغربي ريان قبل ساعات من إنقاذه

وكتبت إليسا عبر حسابها الرسمي بموقع التدوينات القصيرة «تويتر»: «العدرا ويسوع حميو ريان من لبنان ورجع لعيلتو سالم. ويا رب يرجع ريان من المغرب سالم لأهلو وتخلص هالمعاناة… خلينا كلنا نصلي لريان».

آخر تطورات جهود الحكومة المغربية في إنقاذ الطفل ريان

الجدير بالذكر أنه، أشارت وسائل الإعلام المغربية إلى أن أعمال الحفر الجارية لإنقاذ الطفل ريان، وصلت إلى عمق أكثر من 30 مترا بحضور مهندس وتقنيين طوبوغرافيين، حيث أنه وفقا لما كشف به موفد القناة الثانية المغربية، عن أن الوضع الصحي للطفل ريان غير واضح، ح، فإن عمليات الانقاذ متواصلة وتدخل مراحلها الأخيرة.

هشتاج أنقذوا الطفل ريان يزلزل السوشيال ميديا

وتصدرت هاشتاجات أنقذوا الطفل ريان وقلوبنا مع ريان مواقع التواصل الاجتماعي بالعالم العربي كما نفذ عدد من رسامي الكاريكاتير رسوم تدعم الطفل الصغير. ومع ازدياد حالة القلق حول بقاء الطفل على قيد الحياة من عدمه تمكن الأهالي من استخدام كاميرات رصدت بقاء ريان حيا يتنفس ولكن بلا حركة على عمق 32 مترا من سطح البئر مع وجود إصابات برأسه في أماكن متفرقة من أثر السقوط. ويتابع الملايين من العالم العربي حاليا لحظات إنقاذ الطفل ريان والتي يتم بثها على الهواء حيث تنتظره طائرة هليكوبتر لنقله إلى المستشفى فور خروجه، فيما تعلق قلوبهم بالدعاء للطفل صاحب الخمس سنوات.

إليسا تغني لدليدا

في سياق آخر، شاركت الفنانة اللبنانية إليسا جمهورها، مقطع فيديو وهي تغني للفنانة الراحلة داليدا أغنتيها الشهيرة “كلمة حلوة وكلمتين”، وذلك خلال فعاليات مهرجانjoy awards بالرياض.

ونشرت إليسا، الفيديو من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الإجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات الشهير إنستجرام، وعلقت من خلال الفيديو: “مررنا عبر الزمن لنلتقي في لحظة فريدة، تحية خاصة لنجمة داليدا في كل الأوقات في جوائز جوي بالرياض”