"تحيا القوي الأمنية".. نانسي عجرم تشيد بأداء الحكومة في تحرير الطفل اللبناني ريان

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دعمت الفنانة ناسي عجرم الحكومة اللبنانية على الجهود المبذولة لإنقاذ الطفل اللبناني ريان البالغ من العمر 11 سنوات، والذي تم اختطافه في منطقة حالات بقضاء كسروان في لبنان، وطلب الخاطفين فدية 250 ألف دولار.

دوت الخليج يرصد دعم الفنانة اللبنانية ناسي عجرم للحكومة على الجهود المبذولة لإنقاذ الطفل ريان

وكتبت الفنانة اللبناني عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر” مشيدة بالجهود المبذولة من الحكومة، قائلاً:”جهود القوى الأمنية بلبنان وبالظروف الصعبة اللي عم نمر بها جبارة.. بحيّي العناصر اللي حرروا الطفل ريان كنعان بعملية نوعية، أمن الناس خط أحمر.. وكل الدعم لكم”.

نانسي عجرم بحفل توزيع جوائز Joy Awards

من ناحية اخرى، خطفت الفنانة اللبنانة نانسي عجرم الأنظار بحفل توزيع جوائز Joy Awards بالرياض، بسبب إطلالتها الرائعة، حيث أطلت نانسي عجرم عبر “الريد كاربت” بفستان باللون البنى مع تسريحة شعر منسدلة إلى الخلف.

حفل نانسي عجرم فى مصر

وأحيت الفنانة نانسي عجرم، حفلها بمصر، بحضور عدد كبير من الجمهور بالجنسيات العربية المختلفة، وكانت حينها أول ليلة لرأس سنة تقام بمدينة الجلالة المصرية في العين السخنة، وكان الحضور كامل في هذا الحفل.

وظهرت نانسي بصحبة مدير أعمالها المنتج جيجي لامارا، وكان في استقبالهما أشرف الحديدي وشيرين بدر والقائم علي تنظيم الحفل ياسر الحريري.

أجواء الحفل

وقامت نانسي بخطف جميع الأنظار وهتافات الإعجاب بمجرد صعودها على خشبة المسرح بجوار فرقتها الموسيقية، وكانت مرتدية فستاناً نصفه أسود والآخر أبيض ومرددة في بداية الحفل أغنية "ما تيجي هنا وانا احبك".

كما قامت بالتعليق على تأخر حفلها قرابة ساعة ونصف الساعة،وذلك بسبب تساقط الأمطار المستمر قائلة: “الشتا خير وتمنت للجميع تحقيق أمانيهم في عام ٢٠٢٢”.

نانسي عجرم تطرح أحدث ألبوماتها “نانسي 10”

وطرحت الفنانة نانسي عجرم أحدث أغنيات ألبومها الغنائى الجديد الذى يحمل اسم “نانسى 10”، وهى من كلمات الشاعر الغنائى شادى نور، والملحن محمد يحيى، والموزع الموسيقى هادى شرارة، ومكس وماستر إيلى بربر.

ويضم ألبوم “نانسى 10” 14 أغنية مختلفة ومتنوعة بين الرومانسى والحزين والمقسوم متنوعة بين اللهجة اللبنانية والمصرية والخليجية، وهذا الشكل الذى تحرص دائما نانسى عجرم أن تقدمه وتظهر به لجمهورها فى مصر والوطن العربى.