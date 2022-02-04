بيراميدز يمطر شباك سبورتينج بثمانية نظيفة استعداداً لكأس الكونفدرالية

/677318/بيراميدز-يمطر-شباك-سبورتينج-بثمانية-نظيفة-استعدادا-لكأس-الكونفدرالية

انتهت أحداث المباراة الودية التي جمعت بين بيراميدز ونظيره سبورتنج، بفوز الأول بثمانية أهداف دون مقابل في اللقاء الودي الذي جمع بين الفريقين.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

شهد على لقاء بيراميدز وسبورتنج، استاد الدفاع الجوي في إطار استعدادات النادي لاستئناف الدوري وبدء مشوار دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويواصل بيراميدز مبارياته الودية بمواجهة انبي يوم الإثنين المقبل على استاد الدفاع الجوي، قبل لقاء أهلي طرابلس الليبي يوم ١٣ فبراير الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وسجل أهداف بيراميدز الثمانية، المهاجم الجنوب إفريقي فاجري لاكاي "هدفين"، ودودو الجباس ٤ أهداف "سوبر هاتريك"، ومحمود صابر "هدفين".

بيراميدز يحقق الفوز على المقاصة بثنائية نظيفة بكأس الرابطة

انتهت أحداث مباراة بيراميدز ومصر المقاصة بنتيجة هدفين دون رد، لصالح الفريق السماوي، في لقاء جمع بين الفريقين في الجولة الخامسة والأخيرة من بطولة كأس الرابطة المصرية للأندية المحترفة.

افتتح محمد الجباس سجل التهديف في المباراة في الدقيقة الـ 47 من عمر اللقاء، وسجل عماد ميهوب الهدف الثاني في الدقيقة 89 وينتهي اللقاء بثنائية نظيفة.

بهذه النتيجة يحتل بيراميدز المركز الرابع في المجموعة الأولى، برصيد 4 نقاط، فيما يحتل مصر المقاصة المركز الثالث برصيد 7 نقاط.

فشل فريق بيراميدز التأهل للدور المتقدم من دور المجموعات من بطولة كأس الرابطة المصرية، بعد فشل صدارة المجموعة الأولى.

بعد تأهله أمام تونس.. بيراميدز يضم البوركيني إبراهيم توريه

أعلن نادي بيراميدز عن ضم الدولي البوركيني إبراهيم بلاتي توريه، الذي يتواجد حاليا في الكاميرون مع منتخبه لخوض كأس أمم أفريقيا.

وأعلن الحساب الرسمي لنادي بيراميدز عن ضم اللاعب وكتب: " من بوركينا فاسو إلى القاهرة، بلاتي توريه لاعباً في صفوف بيراميدز".

وشارك إبراهيم توريه مع بوركينا فاسو أمام تونس في اللقاء الذي انتهى منذ قليل، وصنع اللاعب هدف فريقه الوحيد الذي أقصى تونس من دور الثمانية في كأس أمم أفريقيا.