/677312/في-غياب-الشناوي-الأهلي-يجهز-الحراس-بقوة-لمواجهة-مونتيري-بكأس-العالم-للأندية

قاد ميشيل يانكون, مدرب حراس المرمى بالنادي الأهلي، تدريبات قوية ومتنوعة لرباعي حراسة المرمى في بداية المران الجماعي للأهلي، الذي يقام مساء اليوم على ملعب آل نهيان بنادي الوحدة في أبو ظبي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأدى رباعي حراسة المرمى بالفريق، علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء ومصطفى مخلوف، تدريبات على الكرات الثابتة والتصويب عن قرب وكذلك فقرة على الكرات العرضية.

موعد مباراة الأهلي ومونتيري

ويستعد الأهلي لمواجهة فريق إف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية، والمحدد له السادسة والنصف بتوقيت القاهرة مساء غد السبت.

ويغيب الدولي المصري محمد الشناوي، حارس مرمى الفارعنة الأول والنادي الأهلي، عن صفوف فريقه للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا، والتي تنتظرهم مواجهة آخيرة في البطولة، على حسم اللقاب أمام السنغال.

موسيماني عن جمهور الأهلي

وقال: "جمهور الأهلي يقدر الظروف التي يمر بها الفريق، لكننا كنا نفضل أن تقام البطولة في وقت مناسب حتى يكون هناك تكافؤ فرص بين الجميع في البطولة".

واختتم قمصان تصريحاته قائلًا: "لا نبحث عن مبررات وسوف نبذل أقصى ما لدينا كجهاز فني لتقديم عرض قوي في مباراة مونتيري، لأنها ستفتح الطريق أمامنا لتحقيق طموحاتنا والوصول إلى أبعد نقطة في كأس العالم للأندية".

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخة، والتي حصد من خلاها ميداليتين برونزية في البطولة، الأوى في عام 2006، والثاني في الموسم الماضي.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له السبت القادم في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.