جدة - نرمين السيد - وأضاف سعد، فى مداخلة هاتفية مع فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الجمعة، أن استجابة للحكومة لمطالب المجالس التصديرية مكن الدولة من الوصول إلى هذا الرقم من الصادرات، مؤكدًا أن الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار كما وجه الرئيس عبدالفتاح السيسى رقم طموح وليس من المستحيل تحقيقه إذا ما خلصت الجهود واستمرت الحكومة فى التنسيق مع المجالس التصديرية لحل مشاكلهم، لافتا إلى أن الحكومة قادرة على الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار.
وأوضح أن التوازن بين الملاك والمستأجرين مشكلة معقدة ومستعصية على الحل، ولكن الحل ليس مستحيلا، وتم البدء بالفعل بلقاء رئيس الوزراء برؤساء اللجان النوعية بمجلسى النواب والشيوخ، وأكد على ضرورة الوصول إلى حل يراعى ظروف الطرفين.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- متحدث الوزراء: الحكومة قادرة على الوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.