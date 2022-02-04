جدة - نرمين السيد - توقعت هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد من السبت إلى الخميس، طقس مائل للبرودة نهارا على القاهرة والكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، شديد الحرارة ليلا على جميع الأنحاء ليصل إلى حد الصقيع على شمال الصعيد وشمال سيناء، كما تتكون الثلوج على مرتفعات سانت كاترين.





وفيما يلى حالة الطقس المتوقعة من السبت إلى الخميس: وأوضحت هيئة الأرصاد، أن التحديث يتم بشكل يومى، داعية إلى اتخاذ الاستعدادات والتدابير اللازمة للحد من الآثار الناجمة عن الظواهر الجوية المتوقعة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر عاجل- أمطار ورياح.. توقعات الطقس من السبت إلى الخميس (بيان رسمى) على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.