أمطار خفيفة فى السويس وانتظام حركة الملاحة بالموانئ «صور»

جدة - نرمين السيد - ولم ترتق الأمطار للتأثير على تحركات المواطنين مساء اليوم الجمعة، إذ اعتادوا على الخروج للأماكن المفتوحة يوم العطلة لاسيما كورنيش السويس الجديد، رغم انخفاض درجات الحرارة إلا أن تلك الأجواء الشتوية لا تتكرر كثيرا فى المحافظة التى تقل فيها فرص سقوط الأمطار دون جيرانها بمدن القناة والبحر الأحمر وسيناء.

وانتظمت حركة المرور على الطرقالداخلية بين ضواحى وأحياء المدينة، وكذلك على الطرق السريعة، وظهرت السحب المنخفضة فى سماء السويس، وسط تنبؤات هيئة الأرصاد بزيادة فرص سقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة على منطقة خليج السويس.

وقال مصدر ملاحى إن سرعة الرياح تراوحت بين 11 إلى 13 عقدة بحرية بمتوسط سرعة 24 كيلو فى الساعة، ويتراوح ارتفاع موج البحر بين 1 مترو1.5 متر.

وأضاف المصدر فى تصريح صحفى أن مستوى الرؤيةالأفقية بلغ 4000 متر، ما سمح باستمرار الملاحة البحرية سواء على مستوى الوحداتالصغيرة واللنشات، أو سفن البضائع المتراكية على أرصفة الموانئومناطق الغاطس انتظارا لدورها فى الدخول على للشحن او تفريغ حمولتها.

ووجه اللواء عبدالمجيد صقر محافظ السويس برفع درجة الاستعداد وتجهيز وحدات كسح المياه، والتعامل مع أى تجمعاتللمياه وسحبها أولا بأول منعا لتراكمها، مع مراجعة شاشين صرف مياه الأمطار التيجرى تنفيذها بالشوارع الرئيسية فى الأحياء وضواحى المدينة.