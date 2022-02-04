استمرار عمليات سحب مياه الأمطار بنطاق الجيزة «صور»

جدة - نرمين السيد - وقال المهندس منصور بدوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أن محافظة الجيزة شهدت سقوط كميات غزيرة من مياه الأمطار على مناطق: جامعة القاهرة وبولاق الدكرور والبراجيل والبحر الأعظم، وأمطار متوسطة على مناطق: فيصل والهرم والطريق الصحراوى وطريق الفيوم وكورنيش النيل وإمبابة والدقى والمهندسين وبشتيل، فيما شهد جنوب المحافظة سقوط أمطار من متوسطة إلى خفيفة على مناطق أطفيح والصف.

وأوضح بدوى، أن عمليات سحب مياه الأمطار مستمرة بالمناطق التى تشهد سقوط أمطار بالمحافظة، وبالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية الأخرى بالمحافظة، مشيرا إلى استمرار رفع حالات الاستعداد القصوى وانتشار فرق الطوارئ ومعدات الشركة بالشوارع الرئيسية داخل المحافظة، وكذلك الأنفاق ومطالع ومنازل الكبارى؛ للتعامل الفورى مع مياه الأمطار.

ومن جانبه، أكد وليد عابدين المتحدث الإعلامى باسم الشركة، أن غرفة العمليات بالشركة فى حالة انعقاد دائم ومستمر فى ظل حالة عدم الاستقرار فى الأحوال الجوية والتى تشهده البلاد فى الأونة الأخيرة، وما يصاحبه من سقوط كميات كبيرة من مياه الأمطار، موضحا أن الخط الساخن بالشركة 125 يعمل على مدار الساعة لاستقبال شكاوى المواطنين بشأن تجمعات مياه