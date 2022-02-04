متابعة ميدانية لخطة القوافل الطبية والعلاجية فى بنى سويف

جدة - نرمين السيد - تابع الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، سير العمل فى خطة القوافل الطبية العلاجية التى تنفذها وزارة الصحة بالمحافظة عن طريق إدارة القوافل العلاجية بالوزارة، وتنفذها مديرية الشؤون الصحية، حيث تستهدف القوافل إيصال ودعم مستوى الخدمة الطبية الشاملة بالقرى والمناطق الأكثر احتياجا، مشيرا إلى أن هذه القوافل تأتى ضمن الجهود التى تنفذها الحكومة فى إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بتقديم الرعاية الصحية وتوفير سبل العيش الكريم للفئات الأولى بالرعاية ضمن المبادرة الرئاسة "حياة كريمة".





جاء ذلك فى بيان صدر للمحافظة عقب استعراض المحافظ للتقرير الذى أعده الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببنى سويف وتضمن الإشارة إلى قيام المديرية بتنفيذ قافلة طبية على مدار يومى الأربعاء والخميس 2 و3 فبراير الجارى، بقرية قاى مركز إهناسيا، مكونة من 10 عيادات فى 9 تخصصات (الباطنة، الأطفال، جراحة العظام، الأسنان، النساء، الرمد، الجلدية وتنظيم الأسرة) ووسط إجراءات وقائية مشددة، حيث تم الكشف على 1801 مريض وصرف العلاج لهم بالمجان منهم 56 حالة معمل دم و61 معمل طفيليات، واستصدار 16 قرار علاج على نفقة دولة وتحويل 10 حالات للمستشفى لاستكمال العلاج وموجات فوق صوتية 25 حالة.

كما شملت فعاليات القافلة عقد ندوات تثقيف صحى لعدد 100 مواطن،عن كيفية الوقاية من الأمراض المعدية (الالتهاب الكبدى الفيروسى، فيروس كورونا، السعار، أنفلونزا الطيور، الطفيليات المعوية والبلهارسيا)، الأمراض غير المعدية (الضغط، السكر والسمنة، أورام الصدر، تنظيم الأسرة، النظافة الشخصية ونظافة المنزل، التغذية السليمة للسيدة الحامل والطفل وكبار السن، ومتابعة الحمل وعلامات الخطورة)، فيما تم عمل فحوصات الكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر لـ 100 مواطن.

بينما أشار وكيل وزارة الصحة إلى الدعم النوعى الذى تشهده تلك القوافل من الوزارة، والتى ينفذها فريق إشراف القوافل الطبية العلاجية بمديرية الصحة بقيادة الدكتور محمد خلف عبدالحميد منسق القوافل العلاجية بالمديرية ومسئول الإمداد الطبى، وطه كمال حجاج المسؤول المالى والإدارى، وعيد فرج مسئول معلومات القوافل، وأحمد محمد عجمى مسئول إعداد موقع وتجهيز العيادات بالقوافل.