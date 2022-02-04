/677310/الليلة-مرتضى-منصور-في-ضيافه-برنامج-في-الجول-على-الحدث-اليوم
يظهر المستشار مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مساء اليوم على شاشة الحدث اليوم، مع الإعلامي كريم أبو حسين عبر برنامج في الجول.
دوت الخليج
وسيكون هناك حديث مطول ومشوق من المستشار مرتضى منصور لجماهير نادي الزمالك للرد على جميع الأسئلة التي تدور قبل إقامة انتخابات القلعة البيضاء يوم الجمعة القادمة 11 فبراير.
مرتضى منصور في ضيافه برنامج في الجول على الحدث اليوم
ويتواجد المستشار مرتضى منصور رفقة عدد من الصحفيين والنقاد الرياضيين خلال حلقة اليوم.
برنامج في الجول
وكان برنامج في الجول استضاف خلال الأيام الماضية المرشحين في قائمة مرتضى منصور في انتخابات الزمالك، وكان أبرزهم أحمد مرتضى منصور، خالد لطيف، جمال عبد الحميد، سليمان وهدان، ومصطفى هدهود.
وتنطلق الحلقة اليوم في تمام الحادية عشر مساء على شاشة الحدث اليوم.
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