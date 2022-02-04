/677309/سامي-قمصان-الأهلي-طموحاته-كبيرة-في-المونديال-رغم-الصعوبات

أكد سامي قمصان، المدرب العام بالنادي، إنه سعيد للغاية بتواجد اسم النادي الأهلي الكبير للمرة السابعة في كأس العالم للأندية بأبو ظبي، في النسخة التي تستضيفها دولة الإمارات الشقيقة التي نشكرها على الاستضافة الكريمة.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

تصريحات سامي قمصان قبل لقاء الأهلي ومونتيري

وخلال المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة الفريق أمام مونتيري المكسيكي الذي عقد اليوم قال قمصان: "طموحنا كبير رغم الصعوبات التي نمر بها، ونعلم جيدًا أن جماهير الأهلي وطموحاتها زادت بعد ميدالية الموسم الماضي".

وعدَّد سامي قمصان الإصابات التي تلاحق الفريق والغيابات وكان آخرها أمس بإصابة عمار حمدي بقطع في الرباط الصليبي، وكذلك غياب بيتسو موسيماني حتى اليوم التحضيري للمباراة، معربًا عن أمله في أن تكون مسحته سلبية غدًا حتى يتواجد في المباراة.

لاعبي الأهلي في المونديال

وأضاف قمصان: "لاعبو الأهلي لديهم عزيمة وإصرار ويقدرون طموحات الجماهير التي لا تقبل إلا بالفوز رغم الصعوبات التي تواجه الفريق".

وردًّا على سؤال حول مدى تأثر الفريق بغياب لاعبي الأهلي الدوليين المشاركين مع المنتخب الوطني في كأس الأمم الإفريقية قال قمصان: "النادي الأهلي هو الداعم الأول لكل المنتخبات الوطنية في كل اللعبات الجماعية والفردية وليس كرة القدم فقط، وهو دائمًا يعلي مصلحة مصر فوق كل شيء لأنها الأهم".

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السابعة في تاريخة، والتي حصد من خلاها ميداليتين برونزية في البطولة، الأوى في عام 2006، والثاني في الموسم الماضي.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له السبت القادم في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.