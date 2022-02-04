/677305/رامي-ربيعة-الأهلي-لن-يحضر-لكأس-العالم-للأندية-كضيف-شرف

توجه رامي ربيعة، مدافع النادي الأهلي، بالشكر إلى دولة الإمارات الشقيقة على الاستضافة الكريمة لكأس العالم للأندية في نسختها الحالية.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقد اليوم والخاص بمباراة الأهلي وإف سي مونتيري المكسيكي: "دائمًا أقول الحمد لله على نعمة النادي الأهلي، خصوصًا أن ارتداء قميص الأهلي يعد الدافع والسبب في تواجدنا اليوم في محفل كبير مثل كأس العالم للأندية".

رامي ربيع عن المنتخب الوطني

وتوجه ربيعة بكل الأمنيات الطيبة لزملائه في المنتخب الوطني لما قدموه في بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تقام حاليا في الكاميرون، متمنيًا لهم التوفيق في مباراة النهائي أمام السنغال والتتويج باللقب.

واستكمل: "شاركت أمام مونتيري المكسيكي أكثر من مرة في النسخ السابقة لكأس العالم للأندية، ولهذا نسعى لتقديم عرض قوي غدًا وتحقيق الفوز لتعويض آخر ذكرى جمعت الفريقين".

الأهلي في كأس العالم للأندية

وأضاف: "تحدثت أنا والكابتن وليد سليمان مع زملائنا اللاعبين للشد من أزرهم، وحتى يدخل الجميع سريعًا في أجواء كأس العالم للأندية، لأننا هنا لسنا ضيف شرف، ونشدد دائمًا على إيصال هذه الرسالة للاعبين لتحفيز الجميع، خاصة مجموعة اللاعبين الذين يشاركون لأول مرة في مثل هذه البطولات".

واختتم حديثه ردًّا على رأيه في مباراة منتخب مصر أمس أمام الكاميرون في نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية، وقال: "كنا نتابع مباراة المنتخب الوطني أمس كمشجعين مصريين وسعداء جدا بالفوز الذي تحقق والتأهل لنهائي البطولة، ونتمنى كما قلت التوفيق للمنتخب يوم الأحد أمام السنغال والعودة من الكاميرون بكأس إفريقيا".

ويشارك النادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية للمرة السادسة في تاريخة، والتي حصد من خلاها ميداليتين برونزية في البطولة، الأوى في عام 2006، والثاني في الموسم الماضي.

قائمة الأهلي في مونديال الأندية

وجاءت قائمة الأهلي المشاركة في كأس العالم للأندية كالتالي : علي لطفي ومصطفي شوبير وحمزة علاء ومحمد هاني ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم ومحمد مغربي وعلي معلول ومحمود وحيد وكريم فؤاد واليو ديانج وحمدي فتحي وعمرو السولية ومحمد شريف وأحمد عبد القادر ولويس ميكيسوني وحسين الشحات وافشة وزياد طارق ووليد سليمان وأيمن اشرف وطاهر محمد طاهر.

ويستعد الاهلي لمواجهة فريق اف سي مونتيري بطل المكسيك في بداية مشوار الفريق بكأس العالم للأندية والمحدد له السبت القادم في إطار منافسات الدور التمهيدي للبطولة.