عاجل- مصر للطيران: إجراءات صحية جديدة لدخول المملكة العربية السعودية

وناشدت الشركة، فى بيان لها اليوم، عملائها الراغبين فى السفر إلى المملكة العربية السعودية بما فى ذلك المواطنين السعوديين، بغض النظر عن حالة تحصينهم، ضرورة تقديم شهادة سلبية لفحص (PCR) أو (Covid-19 Antigen Test) لعينة تمت خلال 48 على الأكثر قبل موعد المغادرة إلى المملكة، ويستثنى من ذلك من هم أقل من (8) سنوات مع مراعاة أنظمة دول القدوم إلى المملكة المتعلقة بإجراءات تحليل الإصابة بالفيروس للأطفال.
وذكر البيان أنه يسمح للمواطنين السعوديين الذين تظهر نتائج الفحوصات إصابتهم بفيروس كورونا بالقدوم إلى السعودية بعد مضى (7) أيام من تاريخ أخذ العينة الإيجابية لمن استكمل تلقى جرعات اللقاح المعتمدة فى المملكة و(10) أيام لمن لم يستكمل جرعات اللقاح المعتمدة فى المملكة وذلك دون الحاجة لإعادة الفحص.
وقالت مصر للطيران إنه " بالنسبة للمواطنين السعوديين المغادرين إلى خارج المملكة، يجب التأكد من تلقيهم الجرعة التنشيطية من لقاح (كوفيد-19) لمن أمضى منهم (3) أشهر من وقت تلقى الجرعة الثانية باستثناء الفئات العمرية أقل من (16) عاما أو الفئات المستثناة وفقا لتطبيق (توكلنا).
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