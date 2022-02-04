النقل تناشد المواطنين التوعية بمخاطر ظاهرة رشق الأطفال للقطارات بالحجارة

جدة - نرمين السيد - طالبت وزارة النقل، فى بيان صادر عنها مساء اليوم الجمعة، بالمساهمة فى الحفاظ على سلامة مرفق السكك الحديدية المملوك لجميع المواطنين، والذى يخدم ملايين الركاب، وذلك بعد تكرار ظاهرة رشق الاطفال للقطارات، خصوصًا على خطوط الضواحى، مما يعرض الركاب وسائقى القطارات للخطر.





كما تتسبب الظاهرة فى إلحاق أضرار بالقطارات، والتى يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية التى يتم توجيهها إلى الصيانة الدورية، واستكمال المشروعات الضخمة التى يتم تنفيذها لتطوير منظومة السكك الحديدية المصرية. وأهابت الوزارة ممثلة فى هيئة السكك الحديدية بالمواطنين، بالمشاركة معها فى التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التى تسبب أضرار للركاب وسائقى القطارات، وأضرار فى جرارات وعربات القطارات.

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