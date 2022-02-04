تزامنًا مع مناقشته في البرلمان.. ما المقصود بالشخصية الاعتبارية في قانون الإيجار لغير الغرض السكني

/677302/تزامنا-مع-مناقشته-في-البرلمان-ما-المقصود-بالشخصية-الاعتبارية-في-قانون-الإيجار-لغير-الغرض-السكني

يناقش مجلس النواب خلال جلسة الثلاثاء المقبل، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا.

دوت الخليج وتسري أحكام مشروع القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني، ويهدف إلى منحهم مهلة لا تجاوز خمس سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون لتوفيق أوضاعها، نظراً للتداعيات الاقتصادية الناتجة عن انتشار وباء فيروس كورونا، وبعد هذه المدة يتم إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض سكني. من هي الشخصية الاعتبارية : وحددت المادة 52 من القانون المدني الأشخاص الإعتبارية وفقًا للآتي : هذا وعدلت اللجنة المشتركة عنوان مشروع القانون، ليصبح "مشروع قانون بشأن إجراءات ومواعيد إخلاء الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتبارية لغير غرض السكني في ضوء الآثار والتداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد"، بدلاً من "مشروع قانون بشأن الإجراءات التي يتطلبها التعامل مع التداعيات التي يخلفها فيروس كورونا المستجد".

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