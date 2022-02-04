/677295/مسابقات-ترفيهية-خلال-تدريب-المنتخب-بعد-الفوز-على-الكاميرون-بأمم-إفريقيا

خاض المنتخب الوطني الأول لكرة القدم، تدريب تنشيطي صباح اليوم، تخلله بعض من المسابقات الترفيهية للترويح على اللاعبين، بعد ثلاثة مباريات متتالية لعبها الفريق لـ 120 دقيقة في كل منها.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

يكتفي الجهاز الفني للمنتخب بتدريب وحيد للفريق قبل المباراة النهائية لبطولة الأمم الأفريقية مساء بعد غد الأحد ، على أن يقام التدريب في السابعة إلا ربعا من مساء غد حسب اللجنة المنظمة للبطولة.

إصابة محمود الونش أمام الكاميرون

من جهته أكد محمد أبو العلا أن محمود حمدي "الونش" تجاوز الإصابة التي تعرض لها بجرح قطعي في الرأس تطلب خياطة الجرح واستكمل المباراة.

جاءت غرامات الاتحاد الإفريقي على كيروش، بتغريمة 10 ألاف دولار، وإيقاف مبارتين، بعد تلفظة على حكم المباراة بكلمات غير رياضية، والتي جمعت بين مصر والكاميرون.

أشهر الجابوني بكاري جاساما، حكم مباراة مصر والكاميرون، بطاقة حمراء لكارلوس كيروش، بعد إعتراض الأخير علي جاساما، في قراراته أثنناء أحداث المباراة، ليخرج له بطاقتي صفراء، وفي النهاية تحمر في الدقيقة الأخيرة من وقت المباراة الأصلي.

طرفي نهائي أمم إفريقيا

حجز المنتخب السنغالي البطاقة الأولى في المباراة النهائية، بعد تخطية منتخب بوركينا فاسو، بثلاثية مقابل هدف، في لقاء شهد عليه ملعب أحمدو أهيدجو.

تقدم منتخب بوركينا فاسو بأولى أهداف المباراة في شباك السنغال، ولكن رد أسود التيرانجا كان قوي بثلاثية، وينهي اللقاء، في الشوط الثاني.

وضرب منتخب الفراعنة موعد في نهائي كأس أمم إفريقيا 2021، مع السنغال صاحب الطموح، في نهائي البطولة، بعد تخطي الفراعنة عقبة منتخب الكاميرون في نصف نهائي البطولة.

منتخب الكاميرون أمام مصر

بدأ منتخب الكاميرون يتحوذ في أول الدقائق دون تشكيل أي خطورة على مرمى منتخب مصر، وبادل لاعبوا الفراعنة ببعض الهجمات.

وهدد منتخب مصر مرمى الكاميرون في الدقيقة 8 بعد تمريرة من عمر مرموش لمحمد صلاح ليسدد الكرة بشكل مميز زلكن تخرج بجوار القائم.

ثم بعدها بادل المنتخب الكاميروني ببعض الهجمات، وأرتضدمت كورة في العارضة في أخطر هجماتهم، ولكن مرت بسلامة على مرمى محمد أبو جبل.