/677303/الرئيس-السيسي-يشارك-في-حفل-افتتاح-دورة-الألعاب-الأولمبية-ببكين

يشارك الرئيس عبد الفتاح السيسي في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية الرابعة والعشرين في العاصمة الصينية بكين، وذلك إلى جانب الرئيس الصيني "شي جين بينج"، والسيد توماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية، وعدد من رؤساء الدول والحكومات.

الرئيس السيسي يشارك في حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية ببكين دوت الخليج صرح بذلك السفير بسام راضي . هذا ووجه الرئيس عبد الفتاح السيسي خالص التهنئة للشعب المصري ، وذلك بعد صعود المنتخب المصري لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية. جاء ذلك عبر صفحته الرسمية فيس بوك مضيفا:” أتوجه بخالص التهنئة لكل المصريين بعد صعود منتخبنا الوطني لكرة القدم إلى المباراة النهائية بكأس الأمم الإفريقية. عزيمة لا تلين.. الرئيس السيسي يهنيء المصريين بعد صعود المنتخب الوطني لنهائي أمم أفريقيا وإنني إذ أهنئ أبطال منتخبنا وجهازهم الفني، أود أن أشيد بروحهم القتالية وأدائهم العالي وعزيمتهم التي لا تلين. لقد أثبت أبنائي اللاعبون أن المصري قادر على صنع المستحيل وتحدي أي صعب والوصول إلى هدفه بتوفيق الله. شكرا لكم؛ لقد أسعدتمونا جميعا، وبلدكم فخور بكم”.

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