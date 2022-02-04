سقوط أمطار متفاوتة الشدة على مصر القديمة ومناطق متفرقة «صور»

جدة - نرمين السيد - شهدت منطقة مصر القديمة وعدة مناطق بالقاهرة والجيزة اليوم الجمعة، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، وذلك بالتزامن مع حالة عدم الاستقرار بالأحوال الجوية التى تتعرض لها عدد من المحافظات وتصل ذروتها اليوم الجمعة على كافة الأنحاء.





وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، سبق أن كشفت آخر صور الأقمار الصناعية، والتى تشير إلى استمرار تدفق السحب الرعدية على مناطق من السواحل الغربية "الإسكندرية - سيدى عبد الرحمن - العلمين)، وشمال الدلتا فى البحيرة، يصاحبها سقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة، وتتقدم للمناطق الداخلية مع تقدم الوقت تكون أقل حدة، مع استمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء وتتأثر مناطق من الوجه البحرى ومدن القناه الآن بسحب منخفضة ومتوسطة ممطرة.

ويشهد اليوم الجمعة، انخفاضا نسبيا فى درجات الحرارة الحرارة ليسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وجنوب الوجه البحرى والسواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، مائل للبرودة على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وشمال الصعيد، شديد البرودة ليلا على كافة الأنحاء يصل إلى حد الصقيع على وسط سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم أمطار متوسطة إلى غزيرة ورعدية أحيانا قد تكون مصحوبة بحبات البرد على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحرى على السلوم ومطروح والإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والدقهلية، وأمطار متوسطة إلى غزيرة قد تكون رعدية أحيانا على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء على دمياط وبورسعيد ورفح والعريش وسانت كاترين.