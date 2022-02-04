بيان مهم من التنمية المحلية حول تعريفة ركوب سيارات النقل الجماعى والسرفيس

جدة - نرمين السيد - أكد محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، عدم زيادة تعريفة الركوب لسيارات النقل الجماعى والسرفيس بجميع محافظات الجمهورية، بعد تعديل أسعار البنزين اليوم الجمعة، وزيادتها 25 قرشا فقط، دون المساس بأسعار السولار.





ووجه شعراوى - فى بيان اليوم - المحافظين بالتنسيق مع مديريات الأمن وإدارات المرور والمواقف والسرفيس لتكثيف الحملات المشتركة على المواقف والساحات والتعامل بحسم مع أى مخالفة أو محاولة لسائقى السرفيس والنقل الجماعى مخالفة تعريفة الركوب المقررة سابقا، واتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين والتعامل بحسم مع أى مخالفة لتعريفة الركوب وفرض غرامات وتحرير محاضر للمخالفين لضمان عدم استغلال المواطنين برفع قيمة تعريفة الركوب.

وشدد وزير التنمية المحلية، على ضرورة التأكيد على وضع الملصق الخاص بسيارات السرفيس والنقل الجماعى والمتضمن خط السير والأجرة المقررة لعدم قيام قائدى السيارات بزيادة تعريفة الركوب أو تقسيم خطوط السير.

وأضاف الوزير، أن غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة ستقوم بالمتابعة المستمرة مع غرف العمليات بالمحافظات لثبات أسعار تعريفة الركوب للمواطنين، مطالبا المواطنين بالتواصل مع مبادرة صوتك مسموع لتقديم أى شكوى فى حالة أى زيادة فى تعريفة الركوب، وذلك على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك": www.facebook.com/sotakmasmwo ورقم الخط الساخن: 15330 وسيعمل طوال أيام الأسبوع وعلى مدار 24 ساعة والبريد الإلكترونى للوزارة: [email protected]

كما طالب وزير التنمية المحلية، المحافظات بالإعلان عن أرقام التواصل الفورى لغرف عمليات المحافظة والخط الساخن للتسهيل على المواطنين فى التواصل الفورى فى حالة وجود أى مشكلات تواجههم أو أى زيادة فى تعريفة الركوب بالمحافظة.