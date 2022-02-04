محافظ الجيزة يتابع جهود شفط مياه الأمطار (صور)

جدة - نرمين السيد - تفقد أحمد راشد، محافظ الجيزة، الحالة العامة للطرق بأحياء الدقى والعجوزة وذلك للوقوف على انتظام الحالة المرورية، وأعمال شفط مياه الأمطار فى ضوء تعرض عددا من القطاعات بالمحافظة لهطول الأمطار.





كما تققد انتظام العمل بمحطات الوقود وتزويد المركبات باحتياجاتهم دون تكدسات، موجهًا رؤساء الأحياء والمراكز بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية، لتكثيف الرقابة على مواقف السرفيس ومحطات البنزين للتأكد من انتظام العمل. كما تابع المحافظ أعمال التطوير الجارية بـ ميدان المساحة، وعدد من الشوارع والمحاور للوقوف على نسب التنفيذ حيث شدد على مسؤلى الشركات المنفذة بإسراع وتيرة العمل، والالتزام بالمخططات المتوافق عليها مع الجهاز القومى للتنسيق الحضارى.

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