وزير الأوقاف ومحافظ الدقهلية يشهدان توزيع صكوك الطعام

جدة - نرمين السيد - وأكد وزير الأوقاف فى تصريحات له، أن هذا المشروع هو مشروع تكافلى بامتياز ونموذج للعمل الاجتماعى، وأنه يتم تطبيق أعلى درجات الحوكمة سواء فى الجمع أم التوزيع، وأن ذلك يتم عبر قائمة بيانات مدققة ومنضبطة، وهى قوائم ثابتة حقيقية للأسر الأولى بالرعاية ويتم تحديثها باستمرار.

وأعرب وزير الأوقاف عن أمله أن تصل خدمات مشروع صكوك الإطعام إلى المستحقين مرتين كل شهر أو مرة كل أسبوع، لافتًا إلى أن هناك 100 طن بدأنا فى توزيعها خلال شهر رجب ، وكذلك 100 طن فى شهر شعبان، كما سنضاعف الكمية إن شاء الله فى شهر رمضان المبارك لنصل إلى 200 ألف أسرة ، مؤكدًا أن قيمة الصك كاملة تصل للمستحقين دون أية مصروفات إدارية ، وأن الصك يكون من أجود أنواع اللحوم.

ومن جانبه، أكد محافظ الدقهلية أن هذا المشروع يأتى ضمن سعى جميع مؤسسات الدولة لتوفير حياة كريمة للأسر الأولى بالرعاية، وأن وزارة الأوقاف إحدى هذه المؤسسات التى تهتم بتوفير حياة كريمة لهم ، وأنها تقوم بجهد متميز فى تنفيذ هذه المبادرة.

وأشار إلى أن هذا المشروع يقوم بتوزيع أجود أنواع اللحوم، حيث سيتم توزيع 3 آلاف كليو لحوم على 3 آلاف أسرة من الأسر الأولى بالرعاية بالتعاون مع وزارة التعاون الاجتماعى والمحافظة ووزارة الأوقاف، مقدمًا الشكر والتقدير لوزير الأوقاف على هذا المشروع الوطنى المتميز.