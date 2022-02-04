صحة البحر الأحمر تطلق 7 قوافل طبية وعلاجية

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور تامر مرعى وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر - فى بيان اليوم الجمعة - إن القوافل الطبية ستنطلق اعتبارًا من 9 فبراير الجارى، وتستمر حتى يوم 28 فبراير الجارى، لتغطية جميع مدن وقرى المحافظة وتخصيص يومين بكل مدينة والقرى التابعة لها.

وأشار إلى التنسيق مع الإدارات الصحية بمدن رأس غارب وسفاجا والغردقة ومرسى علم والقصير وبين الجهات التنفيذية لتنفيذ القوافل الطبية بالشكل المناسب لتحقيق أفضل خدمات للمواطنين، حيث يتم إجراء الكشف والفحص وصرف الأدوية والعلاج بالمجان.