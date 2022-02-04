رفع درجة الطوارئ استعدادا للتعامل مع الأمطار فى الغربية

جدة - نرمين السيد - قرر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، اليوم الجمعة، رفع درجة الطوارئ استعدادا للتعامل مع الأمطار بشكل فورى، وتفعيل غرف عمليات المحافظة لمتابعة حالة الطقس وتلقى شكاوى المواطنين والعمل على حلها.





وأضاف رحمى - فى بيان - أن هناك متابعة مستمرة من شركة المياه والصرف الصحى والعمل على الدفع بسيارات شفط المياه، موجها الشكر إلى رجال الوحدات المحلية من أجل رفع مياه الأمطار، موجها بانتشار مكثف للمعدات فى جميع نقاط التمركزات تحسبا لاستمرار الأمطار. كما أصدر تعليماته بانتشار سيارات الإسعاف على الطرق السريعة والرئيسية تحسبًا لوقوع أى حوادث وانتشار سيارات النظافة لسحب أى مياه راكدة تعوق الحركة المرورية. وكانت المحافظة، شهدت اليوم حالة من سوء الأحوال الجوية والطقس، حيث هبت رياح وأمطار على معظم أنحاء المحافظة، مما أدى إلى تراكم مياه الأمطار بالشوارع والميادين وانعدام الرؤية على الطرق السريعة.

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