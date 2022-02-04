/677293/برلمانى-العاصمة-الإدارية-الجديدة-معجزة-تنموية-تليق-بمصر

قال النائب الصافي عبدالعال، عضو مجلس النواب، إنه في الوقت الذي تمثل فيه العاصمة الإدارية الجديدة، معجزة تنموية ومعمارية في مصر وتكشف عن مدى الإصرار المصري على تحقيق نجاحات مدهشة، والتطلع للمستقبل بكل قوة في إطار الجمهورية الجديدة، فإن الخطوات تتوالى في إطار عملية انتقال الوزارات والهيئات والموظفين للعاصمة الإدارية وممارسة أعمالهم من داخلها.

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ونوه عبدالعال، في بيان له، بإعلان مجلس الوزراء تدريب نحو 71 ألف موظف من المنتقلين للعاصمة الإدارية، على مهارات التواصل الفعال، وبناء التفكير واتخاذ القرار، وإدارة الوقت، والتفكير النقدي، وفق ما كشفه رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن تدريب عشرات الآلاف من الموظفين للانتقال للعاصمة الإدارية الجديدة، خطوة واعدة، تؤكد أن العمل بالعاصمة الإدارية سيكون مختلفًا عما سبق ويواكب متطلبات العصر الحديث.

تخفيف الزحام عن القاهرة

وأعرب نائب الإسكندرية، عن ثقته التامة في أن تحقق العاصمة الإدارية الجديدة الهدف المرجو منها في تخفيف الزحام عن القاهرة، ونشأة مجتمعات سكانية واستثمارية جديدة، بعيدًا عن القاهرة الكبرى، علاوة على أن العاصمة الإدارية بقدراتها ومنشآتها والتفكير الخلاق فيها بتوجيهات الرئيس السيسي، سيحولها لتكون واحدة من عواصم الاستثمار العربية والدولية خلال سنوات قليلة.

مجلس الوزراء: تدريب 71 ألف موظف من المنتقلين للعاصمة الإدارية الجديدة

وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى أمس الخميس، الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لاستعراض عدد من ملفات عمل الجهاز.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، أن حجم الموظفين الذين تم تدريبهم حتى الآن بلغ نحو 71 ألف موظف، خضعوا لبرامج تدريبية تضمنت "الجدارات الوظيفية" والتي شملت مهارات التواصل الفاعل، وبناء التفكير واتخاذ القرار، وادارة الوقت، والتفكير النقدي، والأخلاقيات والقيم، وروح الفريق، إلى جانب التدريب على "البرامج التخصصية"، ومن بينها الشئون المالية والإدارية، والاتصال السياسي، وخدمة المواطنين، والادارات القانونية، والعلاقات الدولية، والعلاقات العامة، وإدارة الأزمات، بالإضافة إلى تدريب الموظفين على "التطبيقات التشاركية" تمهيداً للتعامل معها عند الانتقال للعمل بالعاصمة.