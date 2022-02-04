/677292/10-مليون-مكافأة-مالية-لمنتخب-مصر-من-قبل-وزير-الرياضة

أعلن أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة عن توصله إلى اتفاق مع رجل الأعمال المهندس هشام طلعت مصطفى الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى لرصد مكافأة قدرها ١٠ مليون جنيه للاعبي المنتخب الوطني المصري حال الفوز باللقب الإفريقي.

ويرصد دوت الخليج التفاصيل:

وخلال اتصاله بوزير الشباب والرياضة، قدم المهندس طلعت مصطفي التهنئة للوزير على الإنجاز الكبير بوصول المنتخب المصرى إلى نهائي البطولة الإفريقية والعروض القوية التى يقدمها لاعبو مصر فى منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية، وفوزهم على منتخب الكاميرون صاحب الأرض أمس، والتأهل إلى نهائى البطولة.

مبلغ مكافأت المنتخب

وتم الاتفاق على رصد مكافأة من مجموعة طلعت مصطفى بقيمة ١٠ مليون جنيه لبعثة المنتخب حال التتويج بلقب البطولة، وذلك إهداءً من المجموعة للاعبى المنتخب تشجيعاً لهم وتقديراً لأدائهم وجهدهم وإنجازهم الذى يحققونه بالبطولة.

من جانبه، قدم وزير الشباب والرياضة الشكر والتقدير للمهندس هشام طلعت مصطفى على التعاون المثمر مع الوزارة فى دعم ورعاية اللاعبين فى مختلف الألعاب الرياضية، مثنياً على الدور المجتمعي لمؤسسات القطاع الخاص، والتعاون البناء مع وزارة الشباب والرياضة فى رعاية مختلف البرامج والمشروعات المنفذة النشء والشباب.

وزير الرياضة عن مكافأت المنتخب

أكد وزير الرياضة أن المكافأة التى سيتم تقديمها للاعبين من قبل مجموعة طلعت مصطفى ستكون بخلاف المكافآت التى سيحصل عليها اللاعبون وفق اللوائح المنظمة، معرباً عن تقديره لجميع اللاعبين على الظهور المميز، واصرارهم على مواصلة الفوز سعياً لتحقيق لقب البطولة للمرة الثامنة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

لفت الوزير أن تلك المكافأة وغيرها من المكافآت التحفيزية لا تكافئ المجهود والأداء والنتائج المبهرة التى حققها المنتخب الوطني إلا أن حرص فخامة السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تهنئة المنتخب واللاعبين خير مكافأة وتقدير للمنظومة الرياضية بكافة مفرداتها كونها تنبثق من حرص القيادة السياسية على دعم ورعاية الرياضة المصرية بما وضعها فى مكانة عالمية وريادة قارية غير مسبوقة.

ومن المقرر، أن يلتقى المنتخب المصرى لكرة القدم أمام منتخب السنغال فى نهائى بطولة كأس الأمم الإفريقية يوم الأحد المقبل فى تمام الساعة التاسعة مساءً